Мнение: О дефиците продовольствия в Британии

О пустых полках в британских магазинах.

Великобритания сталкивается с «ужасающим» ростом цен на продукты питания и напитки на фоне нехватки рабочих и проблем с цепочками поставок. С таким предупреждением в адрес властей выступили представители отрасли, пишет The Independent.

Иэн Райт, который возглавляет британскую Федерацию продуктов питания и напитков выступил перед парламентским комитетом по бизнесу, энергетике и промышленной стратегии. Он призвал депутатов «серьёзно задуматься» об инфляции.

По признанию бизнесмена, его тревожит, что уровень инфляции в гостиничном и ресторанном бизнесе уже колеблется на отметке 14—18%. Её рост станет «большим бедствием, чем что-либо ещё, потому что она дискриминирует бедных», подчеркнул Райт.

Он отметил, что, несмотря на пустые полки в некоторых магазинах, в Соединённом Королевстве достаточно продовольствия. «Еда у нас не закончится, но наблюдается некоторый дефицит. Мы сталкивались с проблемами со свининой и мясом птиц, и некоторые из них уже решены», — добавил Райт.

Один из руководителей британской Ассоциации автомобильных грузоперевозок Дункан Бьюкенен сообщил комитету, что ситуация с нехваткой водителей фур в стране «явно не улучшается». По его мнению, пройдёт год, прежде чем удастся решить этот кризис, который привёл к перебоям поставок продуктов в супермаркеты.

По словам Бьюкенена, большинство проблем с логистикой затрагивает бизнес, а не потребителей. «На самом деле у нас нет нехватки продовольствия, у нас есть сбой в цепочке поставок. Но это не значит, что мы останемся без еды или чего-то другого», — заверил он.

Исполнительный директор Конфедерации найма и занятости Нил Карберри заявил депутатам, что Великобритания также сталкивается со значительным кадровым голодом. По его словам, это «исключительно острая» проблема для страны, особенно по сравнению с её соседями.

«У нас были некоторые долгосрочные проблемы с дефицитом (трудовых ресурсов. — ИноТВ), которые мы не решили. Водители грузовиков — классический пример того, что мы коллективно обсуждали с правительством задолго до референдума [о выходе из ЕС]. Но очевидно, что мы также перекрыли приток рабочих в Великобританию, и количество рабочих с постоянным статусом проживания со временем уменьшится», — отметил Карберри.

По его мнению, в наибольшей степени пострадают сектора, связанные с продовольствием, утилизацией отходов и уходом за пожилыми британцами. «Я думаю, что мы наблюдаем глобальную проблему, вызванную нерациональным распределением ресурсов из-за пандемии. Ситуация усугубляется новыми торговыми соглашениями, в рамках которых нам приходится работать. Поэтому с учётом всего вышесказанного на её разрешение, вероятно, уйдёт чуть больше времени», — предположил Карберри.

https://russian.rt.com/inotv/2021-10-20/Independent-Britaniya-stolknulas-s-uzhasayushhim – цинк

Но постойте. адепты рынка нам же рассказывали, что пустые полки это признак социализма. Как же так? Или пустые полки в Венесуэле это одно, а пустые полки в Британии "это другое?".Но если что, у вас есть готовый рецепт – говорите не дефицит, а "некоторый дефицит".

Говорите не "товаров нет", а "товары есть, просто есть некоторые проблемы с логистикой". Освоив этот нехитрый речекряк, вы без труда сможете объяснить возникший в вашем государстве дефицит и избежать обвинений в неэффективной экономической политике.

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