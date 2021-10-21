Электромобильное приложение

Чиновников опять хотят пересадить.

Фото: Антон Ваганов / фотохост-агентство ТАСС

Просьба сохранять спокойствие: наших чиновников могут пересадить на электромобили.

Хотя нам-то, собственно, чего волноваться? Пусть пересаживают… то есть пересадят. Со страной ничего не произойдет. Автомобиль был и останется приложением к чиновнику (за исключением тех случаев, когда чиновник — приложение к автомобилю).

«Идея хорошая, — высказался на форуме «Российская энергетическая неделя» вице-премьер правительства РФ Александр Новак. — Я надеюсь, что, может быть, в ближайшее время нас пересадят на электромобили».

В самом деле, электромобиль не загрязняет воздух и вообще хорош собой. Особенно, если на крышу ему поставить «мигалку». «Мигалка» — она все-таки электрическая, а не бензиновая — и на электромобиле будет выглядеть органично.

Есть еще один положительный момент: на автомобилях с батареями склонный к злоупотреблениям чиновник не больно-то поездит по своим делам.

Это с бензобаком можно и на охоту, и на рыбалку, можно отвезти детей в школу, а тещу — в салон красоты… А аккумуляторной батареи на всю семью не хватит. Да и ток у нее постоянный, а запросы у семьи — переменные.

Я все это к чему? Сидел, обдумывал новость, и возникла было идея в развитие той, которая понравилась вице-премьеру. А не пересадить ли чиновников на электромобили, которые работают не от батареи, а от сети. Воткнул вилку в розетку, размотал шнур — и поехали. Длина шнура должна быть такой, чтобы только до работы или до объектов, которые данный чиновник курирует. Чтобы до камышей, где крякают утки, и до сауны, где крякает бодрая компания, шнура не хватало.

Хотел уже оформить идею письменно и отправить в правительство, но вовремя сообразил, что ничего не выйдет. Ясное дело, злоупотребляющий чиновник обзаведется удлинителем. Причем купит его не за свой счет. Просто добавит строку на сайте Госзакупок: «Удлинитель электрический на катушке — 120 км».

И никто не будет против удлинения шнура. Кто у нас против того, что чиновнику всеми способами удлиняют зарплату?

Тут учитываются и особые условия труда (они ставят бюрократа из кабинета в ряд то ли с шахтером, то ли с космонавтом), и работа со сведениями, составляющими государственную тайну (а государственные тайны у нас содержатся даже в таблице умножения). И вроде обычная с виду зарплата у государственного служащего, но за счет всевозможных надбавок его рубль становится длиннее и длиннее, и банкноты уже выглядывают из короткого бумажника.

А какой удлинитель готовит нашим губернаторам Государственная дума! Срок их пребывания в должности хотят удлинить вплоть до пожизненного. Не будет больше ограничения в виде двух сроков подряд, и уже можно водить хороводы: «Каравай, каравай, всё того же выбирай!»

Но мы отвлеклись, а тем временем промелькнуло сообщение: министр юстиции уже пересел на электромобиль.

Похвально. Но только это, оказывается, не у нас, а в Казахстане. Что ж, порадуемся за соседей. У них тоже со служебными автомобилями есть проблемы. Не наше дело, но вот в Сети вовсю обсуждают фото: якобы машина прокуратуры Карагандинской области регулярно возит детей прокурора в спорткомплекс и ожидает их там часами.

Конечно, до спорткомплекса и электрокар дотянет, но это уже хлопотнее. Придется поискать розетку и до занятия спортом сделать зарядку.

Борис Бронштейн, обозреватель «Новой»

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