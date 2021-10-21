 

На Украине в черный список внесли создателей российского фильма «Солнцепек»

21.10.2021, 3:58, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинМинистерство культуры и информационной политики Украины внесло в список деятелей культуры, которых считает угрозой национальной безопасности для государства, создателей и актеров фильма «Солнцепек» российского производства о событиях в Луганске в 2014 году.

В перечень внесен 21 человек, среди которых: режиссеры фильма «Солнцепек» Максим Бриус и Михаил Вассербаум, продюсеры Сергей Щеглов и Генрих Кен, операторы Гарик Жамгарян, Александр Полагаев, Владислав Гурчин, исполнители главных ролей Владимир Ильин, Алексей Кравченко, Максим Дахненко, Марина Денисова, Андрей, Никита и Светлана Терентьевы и другие, передает ТАСС.

Всего к настоящему моменту перечень включает 227 фамилий.

Ранее российской певице Пелагее (Пелагея Телегина) запретили въезд на территорию Украины из-за посещения российского Крыма.



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