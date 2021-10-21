Видео: ФБР украло водку у Дерипаски
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ФБР провело обыски в домах, которые связывают с бизнесменом Олегом Дерипаской или его родственниками. Сам миллиардер отреагировал на это крайне эмоционально, в том числе матерной бранью. Ранее Дерипаска сотрудничал с ФБР, но потом сообщил о попытках вербовки властям РФ и попал под санкции США. Что понадобилось от него спецслужбам США теперь?
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Олег Дерипаска
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ФБР
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Россия и США
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Дмитрий Бавырин
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