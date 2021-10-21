 

Видео: ФБР украло водку у Дерипаски

21.10.2021, 3:58, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинФБР провело обыски в домах, которые связывают с бизнесменом Олегом Дерипаской или его родственниками. Сам миллиардер отреагировал на это крайне эмоционально, в том числе матерной бранью. Ранее Дерипаска сотрудничал с ФБР, но потом сообщил о попытках вербовки властям РФ и попал под санкции США. Что понадобилось от него спецслужбам США теперь?

Теги: 

Олег Дерипаска
,
ФБР
,
Россия и США
,
Дмитрий Бавырин



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