Видео: ФБР украло водку у Дерипаски

ФБР провело обыски в домах, которые связывают с бизнесменом Олегом Дерипаской или его родственниками. Сам миллиардер отреагировал на это крайне эмоционально, в том числе матерной бранью. Ранее Дерипаска сотрудничал с ФБР, но потом сообщил о попытках вербовки властям РФ и попал под санкции США. Что понадобилось от него спецслужбам США теперь?

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Дмитрий Бавырин