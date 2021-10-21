 

Победившие на выборах в Чехии либералы захотели принять «закон Магнитского»

21.10.2021, 3:58, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинКоалиция, которая создается силами пяти либеральных партий в парламенте Чехии, намерена устроить ревизию отношений с Россией и Китаем, сообщил член рабочей группы по подготовке программы правящей коалиции Мартин Дворжак.

Дворжак сказал, что «новое правительство» Чехии намерено «следовать традициям первого президента самостоятельной Чехии Вацлава Гавела». Это «означает акцент на права человека и гражданское общество». В программе планируется подчеркнуть «приоритет двусторонних отношений, прежде всего, с Германией» и заявить о «стратегическом партнерстве с Израилем». Кроме того, в программе хотят заявить о «необходимости ревизии отношений» с Москвой и Пекином. «Говорим и о принятии «закона Магнитского», – сказал Дворжак.

Либералы также хотят помешать доступу недемократических стран к ключевой инфраструктуре Чехии и добиться роста расходов на оборону до требуемых в НАТО 2% ВВП к 2025 году. Дворжак является одним из возможных кандидатов на пост главы МИД в новом кабмине, передает РИА «Новости».

Напомним, на парламентских выборах в Чехии победила коалиция либеральных сил «Вместе» (Гражданская демократическая партия, движение ТОР 09 и Христианско-демократическое движение). Она решила объединиться с другой либеральной коалицией, состоящей из Пиратской партии и движения «Старосты и независимые», чтобы сформировать правящую коалицию и кабмин.

Партия премьер-министра Чехии Андрея Бабиша ANO 2011 сенсационно проиграла парламентские выборы. Однако президент страны Милош Земан при этом заявил, что право сформировать новое правительство должно принадлежать не коалиции партий, а крупнейшей партии, то есть ANO 2011. Однако сразу после встречи Земана с Бабишем президента увезли в реанимацию. Сенат Чехии допустил возможность передачи полномочий президента.



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