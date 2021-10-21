 

Мнение: Антитело против тела

21.10.2021, 3:38, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Александр Петрович Никонов, мой любимый автор, переживает за нас, за идиотов (я имею в виду человечество). Лично я уже устал переживать, и начинаю мыслить как Васисуалий Лоханкин, типа – “А не в этом ли и состоит сермяжная правда?” В конце концов – ну, может, правы Грета с Биллом Гейтсом на пару? Если действительно останется от популяции 0,5 миллиарда вместо нынешних восьми – может, так и надо?

“Сейчас все буквально свихнулись на этих антителах. Даёшь! Кто больше выдаст на гора?!. Доходит до откровенного идиотизма: “есть антитела – есть иммунитет, нет антител – нет иммунитета!”
Вот для примера небольшое бравурное сообщение из еврейской страны, где совсем ебанулись на прививках:
“В больнице “Ихилов” была проведена серологическая проверка 346 сотрудников, получивших третью, “бустерную” дозу вакцины против коронавируса. Согласно результатам проверки, у 96% участников после третьей дозы уровень антител вырос в 50 раз.”

Блядь! В 50 раз!
Это ли не маразм? Это ли не путь к катастрофе? Организм потратил в 50 (!) раз больше материальных ресурсов на борьбу с пустотой – с прививкой, по сути. А хватит ли у него теперь ресурсов – материальных и энергетических – на борьбу с залетевшим в нос вирусом обычного ОРВИ в ситуации, когда иммунный завод истощен выпуском ненужной продукции? Да и не обязательно ОРВИ! Когда иммунная система так истощена, хватит ли у нее ресурсов для ежедневной рутинной работы, ведь наш иммунитет каждый день находит и уничтожает раковые клетки, контролирует привычную микрофлору, с которой живет в активном равновесии. То есть даже залётов не надо, уже то, что в нас сидит, может губительно воспрять на этом фоне. Легкие не стерильны, кишечник не стерилен, воспаление легких может возникнуть уже от собственного микробиома. И что тогда?
Далее. А не будет ли у таких людей аутоиммунной реакции на собственные антитела, коих в 50 раз больше нужного? Аутоиммунную агрессию просто запустить, но невозможно остановить. А что такое аутоиммунные агрессии? Для примера: диабет первого типа, рассеянный склероз… То есть это или смерть или инвалидность. И в любом случае неизлечимо.
Организм ведь не зря после болезни антитела разбирает, оставляя только “чертежи” на всякий случай. А вакцинаторы хотят, чтобы все и всегда гуляли на антителах! Это примерно как если бы все всегда гуляли с температурой в рассуждении: “А вдруг вирус, а у нас уже сорок!..”
И всё ради чего? Ради пустяковой болезни со смертностью в 0,01% от популяции?! (А.НИКОНОВ)”

Источник: Размышления вольного социолога



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.10 / Мнение: В ЗВО проводят проверку аренды почетного караула монархистами-реконструкторами

29.09 / Мнение: О введении карантина против CoVID-19

25.10 / Прилучный показал в Instagram подросшую 4-летнюю дочь от Муцениеце

01.07 / Москва вошла в тройку мегаполисов мира, наиболее привлекательных для жителей

14.09 / Лукашенко заявил о необходимости готовить армии Белоруссии и России

05.10 / Гоша Куценко сделал комплимент похудевшему после развода Гарику Харламову

06.10 / В Москве за сутки выявлено 4082 заразившихся коронавирусом

25.06 / Скандалы: Во всем виноват Собянин

12.02 / Нравится, когда американцы из этой штуки облучают? – Лукашенко анонсировал запрет на микроволновые печи

17.06 / Мнение: О большом сливе Путина Байдену

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика