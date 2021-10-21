Мнение: Антитело против тела

Александр Петрович Никонов, мой любимый автор, переживает за нас, за идиотов (я имею в виду человечество). Лично я уже устал переживать, и начинаю мыслить как Васисуалий Лоханкин, типа – “А не в этом ли и состоит сермяжная правда?” В конце концов – ну, может, правы Грета с Биллом Гейтсом на пару? Если действительно останется от популяции 0,5 миллиарда вместо нынешних восьми – может, так и надо?

“Сейчас все буквально свихнулись на этих антителах. Даёшь! Кто больше выдаст на гора?!. Доходит до откровенного идиотизма: “есть антитела – есть иммунитет, нет антител – нет иммунитета!”

Вот для примера небольшое бравурное сообщение из еврейской страны, где совсем ебанулись на прививках:

“В больнице “Ихилов” была проведена серологическая проверка 346 сотрудников, получивших третью, “бустерную” дозу вакцины против коронавируса. Согласно результатам проверки, у 96% участников после третьей дозы уровень антител вырос в 50 раз.”



Блядь! В 50 раз!

Это ли не маразм? Это ли не путь к катастрофе? Организм потратил в 50 (!) раз больше материальных ресурсов на борьбу с пустотой – с прививкой, по сути. А хватит ли у него теперь ресурсов – материальных и энергетических – на борьбу с залетевшим в нос вирусом обычного ОРВИ в ситуации, когда иммунный завод истощен выпуском ненужной продукции? Да и не обязательно ОРВИ! Когда иммунная система так истощена, хватит ли у нее ресурсов для ежедневной рутинной работы, ведь наш иммунитет каждый день находит и уничтожает раковые клетки, контролирует привычную микрофлору, с которой живет в активном равновесии. То есть даже залётов не надо, уже то, что в нас сидит, может губительно воспрять на этом фоне. Легкие не стерильны, кишечник не стерилен, воспаление легких может возникнуть уже от собственного микробиома. И что тогда?

Далее. А не будет ли у таких людей аутоиммунной реакции на собственные антитела, коих в 50 раз больше нужного? Аутоиммунную агрессию просто запустить, но невозможно остановить. А что такое аутоиммунные агрессии? Для примера: диабет первого типа, рассеянный склероз… То есть это или смерть или инвалидность. И в любом случае неизлечимо.

Организм ведь не зря после болезни антитела разбирает, оставляя только “чертежи” на всякий случай. А вакцинаторы хотят, чтобы все и всегда гуляли на антителах! Это примерно как если бы все всегда гуляли с температурой в рассуждении: “А вдруг вирус, а у нас уже сорок!..”

И всё ради чего? Ради пустяковой болезни со смертностью в 0,01% от популяции?! (А.НИКОНОВ)”