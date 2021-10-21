Мнение: Проблема “русских хакеров”

Проблема "русских хакеров"

Итак, есть данность — международные преступные группы, которые специализируются на создании, использовании и распространении вредоносного программного обеспечения, предназначенного для шифрования информации в сетях американских организаций, с последующим вымогательством денежных средств. Но их подрывная работа стала возможной по главной причине — уклонению американской стороны от международной правой помощи, предусмотренной Договором с Россией.

Вся закавыка в том, что, обвиняя русских, Минюст США запросов в Генпрокуратуру РФ об оказании правовой помощи, в соответствии с положениями Договора, не направляет. Вы снова обвиняете русских в кибератаках? Окей. Но где факты, «партнеры», ау? Где сообщения о преступлениях, где сведения о предмете преступного посягательства, месте, времени, способе совершения преступления? Наконец, где данные, позволяющие установить личность преступников? Ничего нет, только пустота и, простите, банальный лай.

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Однако было бы глупо утверждать, что киберпреступность — вымысел, а киберпреступники — персонажи исключительно криминальных сериалов с лихо закрученным сюжетом. Правоохранительные органы России отмечают главное — преступные группы, активно орудующие в этой сфере, реальны как никогда. Действия их членов содержат признаки составов преступлений, предусмотренных главой 28 УК РФ (ст. 272 «Неправомерный доступ к компьютерной информации», ст. 273 «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ). Здесь же просматривается состав преступлений против собственности (ст. 159 «Мошенничество», 159.3 «Мошенничество с использованием платежных карт», 159.6. «Мошенничество в сфере компьютерной информации» и ст. 163 УК РФ «Вымогательство»). Соль в том, что предметом преступлений в киберсфере является имущество потерпевших или право на такое имущество, а уголовные дела возбуждаются только по заявлению потерпевшего (либо его законного представителя). А заявлений нет.

Интересный момент, который разбивает словесные конструкции тех, кто обвиняет Россию в кибермахинациях: большинство серверов, используемых преступными группами, расположены в зарубежных сегментах сети Интернет. И здесь та же картина маслом — американская сторона намеренно не предоставляет техническую информацию, которая позволила бы идентифицировать граждан, участвующих в преступной деятельности. Вместо этого власти США используют ситуацию для обвинений российских органов власти в бездействии или связях с киберпреступниками.

http://segodnia.ru/content/247187 – цинк

Так в этом как раз и смысл, что фактуры собственно и нет. Да и не нужна она.

Тут как в старом анекдоте "Почему в шапке! Почему без шапки!"

Чтобы Россия не отвечала, в рамках этого сценария она заведомо будет объявлена виноватой, безотносительно того, что она делает или не делает. Тут не соревнования по установлению истины в рамках соревновательного судебного процесса. Организаторы кампании фабрикуют определенный нарратив, где Россия кому-то где-то сделала очень плохо своими зловредными хакерами. А в особо тяжелых случаях, плохо сделала стране, фабрикующей подобные нарративы. Политическая задача, которая ставится звучит не так "Найдите доказательства преступлений русских хакеров", а "заставьте всех поверить, что во всем виноваты русские хакеры".

Далее, подключаются мейнстримовые медиа и гос.органы США, задача которых состоит в том, чтобы обычный обыватель, слыша как из каждого утюга рассказывают про "зловещих русских хакеров" подумал, ну раз везде говорят, то значит это наверное правда. И эта общественная поддержка обеспечивает легитимацию дальнейшей информационной кампании и практических действий, начиная от высылки дипломатов и заканчивая санкциями.

Не важно, что потом выясняется, что под видом русских хакеров могли действовать хакеры ЦРУ и АНБ в рамках программ реализуемых в том числе на территории третьих стран, вроде Германии.

Не ввжно, что это не русские хакеры, а ЦРУ и АНБ держали под колпаком электронную переписку и телефонные переговоры западноевропейских политиков.

Не важно, что потом выясняется, что высокоавторитетные источники на деле слепили залипуху про Трампа, которую они не могут подтвердить на слушаниях в Сенате.

Не важно, что им не то, что не то что России, но даже своим гражданам нечего предъявить.

Как говорил Карл Роув «На самом деле, мир уже устроен по-другому. Мы стали империей, и, действуя, мы творим собственную реальность. А пока вы изучаете эту реальность — критически, конечно же — мы идем дальше, творя новые реальности, и их вы тоже можете изучать, и к этому все и сводится. Мы – действующие субъекты истории … а вам, всем вам, останется лишь изучать наши действия.»

Вот в этом смысл всей этой истории, а не в "достоверном изложении фактов и соревновании аргументов". Вся эта история не про истину, а про информационную войну. Точно также как с сирийским химическим оружием или отравлением Скрипаля.

А как известно, первая жертва войны – правда. Поэтому к таким обвинениям и следует относится просто как к очередным выстрелам информационной войны.

Трудно сказать, чего еще ждут от страны, где славят человека, который в ООН размахивал с фейковой пробиркой иллюстрирующей ОМП Саддама Хуссейна и на государстенном уровне отсутствует какая-либо рефлексия по поводу огромного количества жертв этого фейка.

Если есть ожидания, что там внезапно так возьмут и заявят, "Вы знаете, наверное про русских хакеров, которые выбрали Трампа мы все придумали", то вряд ли мы этого дождемся, хотя и в США прекрасно понимают цену подобных обвинений. А уж как это понимает Трамп и его сторонники, которых этой грязью про русских хакеров облили с ног до головы.

Но полноте, впереди производство новых реальностей. И ужасным преступлениям русских хакеров где-нибудь, тоже достанется! Например, "русские хакеры заствляют Джо Байдена выглядять более старым и маразматичным, чем он есть на самом деле!" или "Русские хакеры опустошили полки британских магазинов!" И попробуйте доказать что это не так!

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