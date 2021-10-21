 

Тыквы, черепа, летучие мыши: лучшие идеи маникюра для Хэллоуина

21.10.2021, 3:22, Разное
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До Хэллоуина остались считанные дни, поэтому уже сейчас можно подбирать макияж и готовить необычный наряд. А за маникюр отвечают нейл-стилисты, которые подобрали тематические варианты. Выбирайте понравившийся и будьте королевой вечеринки.

Техасская резня бензопилой

Поклонники культового фильма оценят маникюр по достоинству. Белый и красный, в отличие от черного, смотрится куда более правдоподобно, поэтому возьмите на вооружение этот дизайн, если хотите полностью вжиться в кровавый образ.

Очень страшное кино

Черный и оранжевый отлично сочетаются и точно выделят вас из толпы. Чтобы смягчить контраст, добавьте к оранжевому каплю желтого лака.

Комиксы

Поклонницы комиксов просто обязаны обыграть эту тему на Хэллоуин. В качестве основного цвета выбирайте лиловый или цвет фуксии, а сверху нарисуйте мордашку черного кота.

Веселый микс

Если вы совсем не умеете рисовать, оберните все в шутку. Просто нанесите на каждый ноготь по символическому рисунку и веселитесь, собирая в карманы как можно больше конфет.

Заброшенное кладбище

Любительницы нагнать жути не смогут пройти мимо этого дизайна. Изюминкой маникюра стали красные кошачьи глаза, которые видят духов в темноте.

Летучие мыши

Довольно неприятно встретить такую малышку в собственном гараже или на чердаке, но в нарисованном виде они вполне симпатичны. Представьте себя доброй колдуньей, а мышей – своими верными помощниками.

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Чтобы рисунок выглядел стильно, в качестве базового фона используйте только светлые тона и тщательно прорисовывайте крылья летучих мышей.

Каспер

Если вы задумали ваш праздничный наряд в черно-белой гамме, обратите внимание на эту идею. Нарисовать привидение не так уж и трудно, зато маникюр заметят и оценят все без исключения. Если вы боитесь привидений и верите в их существование, то почему бы не в эту праздничную ночь привлечь их внимание своеобразным портретом, чтобы подружиться?

Страшный сад

Этот вариант подойдет для любительниц сложного рисунка. Если вы с помощью маникюра любите рассказывать истории и привлекать всеобщее внимание, это то, что вам нужно. Правда, позаботиться о маникюре придется заранее, потому что на создание уйдет несколько часов. Времени уйдет много, но что не сделаешь ради уникальных фотографий для социальных сетей. Миллион лайков вам обеспечены.

Кровавый

Праздник у многих ассоциируется прежде всего с кровью, и многие любители пощекотать нервы предпочитают оторваться по полной программе именно в эти темные дни. И если парни могут нарисовать себе только тематическое лицо, то девушки спокойно могут пощеголять пальчиками, словно бы опущенными в кровь. Для этого достаточно использовать два вида лака и аккуратно нанести рисунок с помощью тонкой кисти.

Демоническая тыковка

Этот вариант маникюра является самым простым и быстрым, потребуется только оранжевый и черный лак, либо наклейки в виде тыковок, в которых вселились духи зла. Нанесите оранжевый лак в два слоя, дайте полностью высохнуть, затем нарисуйте тыкву и покройте ногти финишным слоем. Ярко, стильно и весело. Украсить можно как один пальчик, сделав акцент, так и несколько.



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