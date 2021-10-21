Участники заседания в «московском формате» призвали оказать помощь Афганистану

Участники встречи в «московском формате» по Афганистану призвали оказать республике неотложную гуманитарную и экономическую помощь для восстановления страны, говорится в совместном заявлении, принятом по итогам заседания.

«Выражая глубокую озабоченность в связи с ухудшающейся социально-экономической и гуманитарной ситуацией в Афганистане, стороны выразили уверенность в необходимости мобилизации консолидированных усилий международного сообщества, направленных на оказание афганскому народу неотложной гуманитарной и экономической помощи в постконфликтном восстановлении страны», – приводит сообщение ТАСС.

Кроме того, стороны выразили уважение суверенитету, независимости и территориальной целостности Афганистана и подтвердили приверженность становлению Афганистана в качестве мирного, неделимого, независимого, экономически развивающегося государства, свободного от терроризма и наркопреступности, соблюдающего базовые нормы в сфере прав человека.

При этом страны-участницы призвали действующее руководство Афганистана принять дополнительные меры по улучшению системы госуправления и формированию подлинно инклюзивного правительства.

Напомним, участники «московского формата» предложили созвать конференцию под эгидой ООН.

Делегация «Талибана» прибыла в Москву в «Президент-Отель», там прошло третье заседание консультаций московского формата по Афганистану. Во встрече, помимо РФ и Афганистана, приняли участие представители Казахстана, Узбекистана, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Киргизии и Таджикистана. Представителя США не было.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва отмечает усилия талибов* по стабилизации обстановки. В Кремле заявили о незаинтересованности в «параличе» Афганистана.

При этом ранее посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что говорить о признании талибов еще преждевременно.