 

Директор ЦРУ сравнил угрозы со стороны РФ и Китая в киберсфере

21.10.2021, 3:04, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинГлавной угрозой для США в киберсфере является Китай, но не стоит недооценивать Россию, сообщил директор ЦРУ Уильям Бернс.

Бернс сказал, что угроза со стороны Китая серьезнее «с точки зрения широких возможностей по всему спектру новых технологий». Однако глава ЦРУ «никогда не стал бы недооценивать потенциал российского руководства прекрасно и асимметрично использовать спектр инструментов в киберсфере». Он не исключил, что Москва может «влиять на все, начиная с нарушения политического функционирования» в США.

Директор ЦРУ сообщил о необходимости «дорожных правил» в киберсфере. При этом он признал, что за кибератаки могут нести ответственность не власти России, а «криминальные банды, которые занимались кибервымогательством не очень-то далеко от Санкт-Петербурга». «Президент Путин не стесняется контролировать собственную территорию. Так что это было темой дискуссии между президентом Байденом и ним, важность этого контроля», – приводит его слова РИА «Новости».

Бернс также заявил, что «Си Цзиньпин не испытывает недостатка в смелости, амбициях или в твердых намерениях». В ЦРУ полагают, что «со стороны нынешнего китайского руководства есть твердое намерение добиться равенства с США в военном и технологическом отношении». Однако Бернс подчеркнул, что Китай «не трехметрового роста» и испытывает собственные проблемы.

Напомним, зампомощника министра обороны США по политике в киберпространстве Мике Оянг заявила, что вопрос о возможном контроле Москвой действий находящихся в РФ хакеров остается открытым. Вашингтон «все еще видит атаки с применением вирусов-вымогателей, исходящие с территории России».



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