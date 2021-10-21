«Прогресс» более чем на сутки отстыковался от МКС

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-17» начал перестыковку с модуля МКС «Поиск» на модуль «Наука», сообщил Роскосмос.

Самостоятельный полет корабля продлится 29 часов. «Прогресс» совершит ряд маневров, удаляясь от МКС на 185 км. В 7.31 мск 22 октября корабль должен причалить к «Науке». Стыковка пройдет в автоматическом режиме, передает РИА «Новости».

Российский транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-16» с запасом сухих грузов, топлива и воздуха на борту пристыковался к модулю «Поиск» 2 июля. Перелет на «Науку» необходим, чтобы при последующей расстыковке «Прогресс» убрал с нее адаптер, который не позволяет новому модулю «Причал» присоединиться к МКС. Запуск «Причала» планируется 24 ноября.