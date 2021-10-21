Мнение: Принесите-ка мне ваших детушек…

Для тех, кто прочитал мой текст “Есть ли у спрута сердце” – интересные данные опросов: “Вакцинированные родители в 3 раза чаще соглашаются с необходимостью вакцинировать своих детей, чем невакцинированные”. Только что торжествующе озвучили на радиостанции КовидФМ.

Подтверждение, увы. “Нас прокололи – пусть и детей прокалывают, а то чего это они будут, не как мы, что ли?!” Те, кто заказывает музыку в этом жутком спектакле, свое дело знают туго. Структурированное меньшинство (взявшее контроль над правительством) всегда разобьет и принудит сколь угодно большое, но аморфное и бесструктурное большинство. Вас поимеют изнутри, друзья – или до вакцинации, или уже после.

Массовую вакцинацию ВСЕХ детей планируют начать уже с декабря. Одновременно и у нас, и в Америке. Какое трогательное единство… Думаю, и локдаун введен в значительной мере с этой целью – стадо надо малость попрессовать, чтобы взвыли, а то расслабились.

Шансов, повторю, нет. Без структуры сопротивления (а никакой структуры очевидно не будет) всех так или иначе достанут. В народе 65% против – это ничего не значит. Переловят и переколят по одному.

Жаль.

Бовт на станции беснуется каждые 15 минут – клеймит правительство за мягкотелость и “не может понять”, почему из Указа президента о локдауне выпал пункт о запрете передвижения между регионами для непривитых. Но – приветствует куар-коды. И повторяет как попугай, что нужен приказ на федеральном уровне о принудительной вакцинации ВСЕХ при помощи “негативной мотивации”.