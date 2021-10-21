Мнение: 10 лет

10 лет назад произошла последняя встреча ливийского Брата-Лидера Муаммара Каддафи с избирателями, которые вынесли ему вотум недоверия.

Судьба Каддафи — это судьба классического восточного деспота. В начале своего правления (как водится, на волне революции) это был по всем меркам прогрессивный государственный деятель, что подтверждается трехкратным увеличением численности населения Ливии, существенным улучшением жизни народа, масштабными инфраструктурными проектами и вполне реальными лидерскими позициями страны на континенте.

Однако как всегда бывает, вторая половина правления Каддафи — это борьба за удержание власти при полном отсутствии новых идей развития. Пресловутая «стабильность», которая на самом деле является банальной стагнацией. Уйди Каддафи лет на двадцать раньше из своих 42 лет правления — вне всякого сомнения, остался бы в памяти и истории как один из великих деятелей 20 века. Однако он предпочел пройти путь до конца — до сточной канализации, откуда его в итоге и вытащили.

Оказаться в нужном месте и в нужное время — это талант. Вовремя уйти — это искусство. Проблема в том, что личная судьба Каддафи, как бы ни была она трагичной, не идет ни в какое сравнение с судьбой страны и народа, которых он в конечном итоге вверг в нынешний хаос, из которого еще даже неясно, как и когда можно будет выбраться. Увы, но это цена, которую вынуждена заплатить Ливия за лишние двадцать лет правления Брата-Лидера. И платить ей, к сожалению, еще долго.

Конечно, волей-неволей возникают аналогии и с Россией. Я не знаю, как закончит свою никчемную жизнь наш лидер, да это и неважно. Важно то, что нам тоже придется заплатить свою цену за то, что он (и его клика) творят с нашей страной. Вопрос лишь в том — насколько высокой окажется эта цена.

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