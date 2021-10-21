Дело не только во внешности: психолог рассказал, какую женщину никогда не бросит мужчина

Большинство женщин хотя бы раз задавались вопросом, как покорить мужчину. Однако ответ на него вовсе не лежит на поверхности. Где-то представительницам слабого пола расскажут, что путь к сердцу избранника лежит через желудок и домашний уют. А кто-то решит, что мужчина будет только с той женщиной, которая занимается собой и своим развитием. Психолог Александр Шахов развеял эти мифы и рассказал, какую даму никогда не оставит возлюбленный.

В интервью с “Пятым каналом” специалист заявил, что любой кавалер обращает внимание на внешность девушки. Решающими для мужчины являются всего пять признаков: длинные ноги и волосы, ухоженная кожа, подтянутая грудь и красивая фигура. По словам Шахова, женщины, обладающие этими характеристиками, привлекают мужчин подсознательно – это заложено в природе.

Александр отмечает, что представительницы слабого пола, выбирающие короткие прически и питающие слабость к татуировкам, прекрасны, как и остальные. Однако именно эти пять признаков вызывают у мужчины выработку тестостерона. Этот гормон ответственен за влечение к женщине, а кавалер, в свою очередь, никогда не бросит даму, которая активна в постели – так заявил психолог.

По словам Шахова, чтобы прийти к крепким отношениям, девушка должна стараться стать более раскрепощенной и развивать свою сексуальность. Специалист утверждает, что больше всего мужчины ценят партнер, которые разделяют их интерес к интимной жизни.