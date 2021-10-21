Мнение: “Этика” в “Игре в кальмара”

В сериале “Игра в кальмара”, несмотря на сильные стороны, которые можем отдельно обсудить, довольно много подмен.

Например, ложь, которая касается социального лузерства.

Лузер – это не просто “маленький человек”, это человек, который в силу разных обстоятельств оказался на обочине жизни, за чертой социальной адаптации.

Есть два подхода к этой проблеме, социальный и личностный.

С точки зрения социального подхода в лузерстве людей виновато общество.

Общество должно быть устроено так, чтобы у людей не было шанса стать лузерами и изгоями. Даже преступников хорошее общество должно по возможности возвращать в нормальную жизнь, психически больных – опекать и реабилитировать, и тем более тех, кто перешел черту в силу временных обстоятельств.

Личностный подход возлагает ответственность не на общество, а на человека. Такой подход позволяет увидеть, что счастливая жизнь в большей степени зависит от силы личности, а не от социальных условий, что лузерство – это в первую очередь недостаток личностных опор, а не внешних ресурсов.

Оба подхода к проблеме очень важны.

Плохо когда личность перекладывает ответственность за свое лузерство на общество, плохо когда социальные структуры перекладывают свою ответственность на личность.

Художник, в том числе кинематографист, может выбрать тот или иной подход и даже объединить оба, показав, что именно зависит от личности, а что зависит от социума.

Большие писатели так всегда и делали, рисуя образ маленького человека. Они показывали, как слабая личность подводит человека и роняет его вниз, а жестокое или равнодушное общество не помогает ему встать, а перешагивает через него или даже топчет его.

Но очень плохо, когда происходит подмена, и в сериале нам показывают “сильную личность”, которую жестокое общество сделало лузером вопреки логике.

Еще хуже, когда нам показывают, что лузерство – прямое следствие этичности героя, что нормальная этика якобы не совместима с “капиталистическими ценностями”.

ГГ “Игры в кальмара” потерял семью, потому что был очень добрым и поддерживал уволенных товарищей в забастовках.

Из-за этого он не оказал помощь рожающей жене, та обиделась на него, а потом и вовсе развелась с ним, ведь он не зарабатывал на семью, но только из-за своего альтруизма.

На самом деле изначально ГГ – очень слабая личность, даже и близко не приближающаяся ни к какой этичности.

Герой нарушает даже экологию.

Он сидит на шее у старой и больной матери, не помнит ни ее дня рождения, ни дня рождения дочки, ворует деньги с карты матери, проигрывает все на скачках.

Это реалистичная картина лузерства, именно так и выглядит социальное падение: слабая личность не может справиться со сложными жизненными обстоятельствами, сливает себя аддикциям, снимает с себя остатки ответственности и теряет зачатки внутренних опор, превращаясь в отброс общества.

Однако в сериале внезапным образом в еще более сложных и страшных обстоятельствах наш ГГ вдруг начинает проявлять свои высокие этические качества и ведет себя как неожиданно сильная личность.

Он оказывается вдруг ответственным, очень щедрым, необыкновенно смелым, стойким и альтруистичным, самоотверженно защищающим слабых.

И это не драматургическое развитие характера, показывается, что это та сторона натуры, которая была у него всегда, которая вероятно (?) и сделала его социальным лузером.

Он сострадателен и легко уступает свое, именно поэтому он ничего не добился в жизни.

Деньги ничего не значат для него, именно поэтому он не смог адаптироваться к рынку.

Да, он воровал у матери и все проигрывал, но лишь потому, что сам бескорыстен.

Да, он унижался, но лишь потому, что воспринимал людей как братьев, а вообще-то у него высокое самоуважение.

Он слишком чист для этого грязного мира.

Он не таков как эти гнусные богачи, наблюдающие игру из пошлых интерьеров, на леопардовых диванах, в бархатных халатах на жирных телах.

Это как если бы экранизируя “Смерть чиновника” режиссер показал не трусливого чеховского Червякова, а смелого самурая, который сделал харакири, оскорбив своего господина. Или экранизируя “Гранатовый браслет” показал бы одухотворенного Желткова, которому не интересна мирская пошлость, а интересна рыцарское служение.

Когда слабость духа и отсутствие личностных опор выдается за силу и этику, происходит очень опасная подмена.

Чем опасна такая подмена? Опишете, друзья?

А другие подмены в этом сериале обсудим?