Кличко добился встречи с Зеленским

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что впервые за год встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Прежде Кличко утверждал, что у него нет личного конфликта с главой государства, но жаловался, что офис Зеленским полностью абстрагировался от общения, передает РИА «Новости».

Встреча Кличко с Зеленским состоялась во вторник. Глава города подчеркнул, что это произошло «в первый раз за последний год». Как сообщил Кличко, на всрече обсуждались «проблемы столицы», передает ZN.UA.

Летом сообщалось, что Зеленский может уволить Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации. Кличко заявил, что власти Украины «дали задание» правоохранителям испортить ему репутацию.