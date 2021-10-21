Школьный сторож Лены Миро – Личное мнение

Оксана Самойлова объявила, что на её инстамарафоне — только не смейтесь! — по бизнесу выступит мама Илона Маска.

До этого Оксана из джакузи анонсировала спикером сестру Марка Цукерберга.



Фото: Соцсети

Что из себя представляют эти самые мама и сестра в бизнесе? Правильно: ровным счётом ничего. Каким таким волшебным бизнес-секретам они могут научить ленивых куриц, не желающих нормально работать? Абсолютно никаким.

Именно поэтому в их родной Америке ни сестру Цукерберга, ни маму Маска в качестве бизнес-коучей никто никуда не приглашает. Всё понимают, что это — нонсенс.

Однако у нас в России любят неймдроппинг. Сестра Марка Цукерберга — в курятнике такое звучит гордо, как и BALENCIAGA на толстовке, и LV на рюкзаке.

Ну, давайте ещё позовём соседа Николая Баскова на инстамарафон по пению. Пусть он расскажет курицам, как надо петь.

Давайте позовём сторожа из моей школы, чтобы тот провёл марафон на тему: «Как стать самым читаемым блогером России. Секреты писательского мастерства от школьного сторожа Лены Миро».

И пусть этот сторож умер давно от пьянки, но ведь с ним же можно связаться посредством спиритического сеанса!

К чему это я? Ах, да: замечали за собой пиетет перед громкими именами или брендами? Ведётесь на них? Если да, то в каких случаях? Подкрепляете собственное мнение громким именем (например, начальника), ссылаясь на него?

Я вас слушаю очень внимательно.

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