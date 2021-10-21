Мнение: Влить десять флаконов – не помогает!

Из Глеба Кузнецова, ФБ:

“Читаю новость от Собянина в обоснование очередного дискриминационного возрастного локдауна. “86% умерших от коронавирусной инфекции – пожилые люди”. Позвольте, как же так? Полгода нам говорили, что “вирус омолодился”. Что реанимации забиты молодыми. Что инфекция сказочным образом изменилась.

Коллега моя пишет, что какой то главный врач, возводя очи горе, “по секрету” ей втирает про то, что вот раньше были удивительной действенности протоколы. А сейчас все пошло прахом. И где надо было “один флакон влить”, теперь и “десять не помогают”. (Оставлю вопрос 10 флаконов чего при ковиде вместо одного льют в данном госпитале несчастным пациентам на совести главврача, надеюсь только не дексаметазона, и не ремдесевира принудительно лицензированного от Викрама Пунии )

Сейчас вот в честь вывода вакцины в детскую аудиторию показывают очереди скорых в педиатрические отделения. Потому что все нонеча, не так как давеча и мы имеем совсем другую болезнь.

И вдруг выясняется, что с марта 2020 года не поменялось ровным счетом ничего. 86% жертв инфекции – старики. Которых мы теперь спасем как опять же весной 2020 изоляцией. Не глядя на то, привиты ли они, болели ли они и вообще ни на что.

А виноват во всем – народ. Который в силу недоверия государству, малой образованности, отсутствия солидарности (нужное подчеркнуть) не носит маски, не желает сидеть дома, не прививается (нужное подчеркнуть) – хотя все возможности есть.

“86% умерших – пожилые люди”. Вернулись к тому с чего начали полтора года тому. Как по мне – так одной из главных ошибок стало бесконечное корректирование описательной концепции болезни и пандемии, которое допускали власти от своего имени (и продвигали через экспертов и “инфлюенсеров”).

Вечное следование задачам сиюминутным. Логика продажника – копирайтера. Кому надо продать темку, тем и продаем. Вакцинируем средний возраст? – “Вирус помолодел”, сажаем пенсионеров дома? – пенсионеры больше всего страдают, продвигаем вакцины – запрещаем фиксировать осложнения, регистрируем вакцину для детей – достаем из запасника педиатра и иллюстрируем его ужасы очередями скорых. Будим соц.оптимизм – обещаем, что “страна не остановится”, через три дня пугаем – с тем же самоотречением и играя теми же желваками говорим, что остановится. И так далее и тому подобное. Бесконечно можно иллюстрировать живыми примерами старое доброе “концепция изменилась”.