Мнение: О новых лицах в деле с кровавым ДТП «кровавой барыни» Собчак

Всего-то 10 дней прошло с тех пор, как чёрный «Мерседес», который спешно вёз теледиву Ксению Собчак в сочинский аэропорт, устроил на трассе ужасную аварию со смертельным исходом, как в деле появились новые подробности и, что самое интересное, новые игроки. Причём, как и ожидалось, высокопоставленные.

От этого, казалось бы, простая, хотя и прискорбная ситуация, стала ещё запутаннее.

Итак, 9 октября в районе 21 часа на дороге Адлер — Красная Поляна водитель автомобиля Mercedes S500, в котором на заднем сиденье находилась Ксения Собчак, совершая очередной обгон, выехал на встречную полосу и врезался в Volkswagen Polo. В результате скончалась ехавшая во второй машине пассажирка, вторую девушку доставили в больницу в тяжёлом состоянии, пострадал и водитель «народного автомобиля». По некоторым данным, уже через 7 минут после случившегося светская львица вызвала такси и продолжила свой путь. На самолёт она в итоге успела.

За такое чрезмерно лёгкое поведение Ксения Собчак удостоилась массы нелестных – и это ещё мягко сказано! – комментариев как в СМИ, так и в блогах. Её обвиняли в цинизме, жестокости, презрении к простым людям и вообще предлагали судить, так как она якобы «подгоняла» водителя, вынуждая того грубо нарушать ПДД. Когда же днём позже заговорил Олег Цой, сидевший за рулём того самого «Мерседеса» и заявил, будто популярную ведущую он не узнал, а решение гнать во весь опор принял чисто по собственной инициативе, ему никто не поверил. Впрочем, что бы ни говорил пассажир, даже самый-самый VIP, ответственность всё равно лежит на водителе. А статья УК РФ об «оставлении в опасности» в случае ДТП распространяется лишь на медработников, спасателей и других лиц, по закону обязанных оказать первую помощь потерпевшим. В отношении пассажиров эта норма не действует.

Сама Ксения Анатольевна в течение 18 часов после аварии хранила гробовое молчание, если не считать вышедшего в её Инстаграм якобы отложенного поста с рекламой очередного бренда и важными правилами, как быть счастливой. Впоследствии он был удалён. В итоге Ксюша заявила, что сама пострадала в той аварии, получив «ушибы внутренних органов» и «сотрясение мозга». Впрочем, на улетевших в Сеть кадрах с камер наблюдения сочинского аэропорта она идёт к выходу на посадку весьма бодрым шагом, лишь иногда поддерживая пальцами одной руки свою потрясённую голову.

Но, повторюсь, юридически это всё ненаказуемо.

Хотя… Уже через пару дней пострадавшая и травмированная Ксения Собчак, которой «нечего опасаться», развила бурную деятельность. Обратилась за услугами к одному из самых известных и дорогостоящих адвокатов России Анатолию Кучерене (после чего стало известно, что защиту Олега Цоя будет вести тоже его адвокатское бюро). Получила кучу справок в престижной рублёвской больнице, где, к слову, пять лет назад родила сына; роды были, естественно, платными. Некоторые люди, якобы из её окружения, стали предлагать немалые #деньги родным погибшей Екатерины Тарасовой, а также близким пострадавшей Оксаны Садовник и водителя «Фольксвагена» Роберта Гедяна.

Тем временем стало известно, что Олег Цой, отправленный под домашний арест вместо СИЗО, несколько изменил свои показания. И в них обнаружились расхождения с тем, что успела наговорить Ксения Собчак. Поэтому её вызвали в качестве свидетеля на очную ставку с подозреваемым. После чего Ксения:

– выпустила в эфир провокационный фильм о тайных деньгах РПЦ, по некоторым отзывам, вполне тянущий на «оскорбление чувств верующих»;

– попросила перенести следственные действия в Адлере на неделю «по состоянию здоровья»;

– побывала в штаб-квартире Росгвардии, глава которой, Виктор Золотов, ещё в 1990-х охранял Анатолия Собчака и всю его семью, включая Ксюшу (впрочем, по официальной информации, она пожаловалась на слежку и ей посоветовали обратиться в МВД);

– улетела в Париж по делу срочно, якобы, делать интервью с Сергеем Савельевым, который слил ТГ-каналу Gulagu.net обширный архив видео с пытками заключённых в российских колониях;

– но потом вернулась (говорят, после долгой телефонной беседы со своим адвокатом).

Вот интересно, насколько похожи все эти метания и терзания на поведение человека, который «ни в чём не виновен» и страдает угрызениями совести?

Ну зачем они, наша «элита», в трудных ситуациях сами себя закапывают?

—