Мнение: Письмо: “Вспомнил, что значит 90-60-90”

Очень много мужских писем с проблемой подобной той, что в письме ниже.

Только автор данного письма красиво пишет, в нем есть спонтанность и даже сексуальность есть, хотя он онегин.

Однако, жену он ищет совсем не там и не так, как и другие подобные авторы.

Я вам это письмо предложу самим разобрать, но сначала напишу для всех мужчин, которым уже 40, а семьи нет, памятку.

1. Вам не нужна гламурная красотка с абалденной фигурой. Не приходите в тиндер как на порнхаб. Это как приходить в супермаркет голодным: вместо полезной еды купишь вредную. Ищите не ярких, не сексапильных, не дерзких, а милых, нормальных девушек. В переписке такие девушки бывают зажаты, на первой встрече молчаливы, дайте им время.

2. Девушке должно быть 28-33. Это возраст, когда часики уже тикают, но еще не взрываются. Не надо 20-летних, но и 40-летних тоже не надо. Говорите девушкам сразу, что вы хотите жениться, что ищете жену. Это избавит вас от необходимости тратить много денег и терять зря время. Когда женщина видит, что с мужчиной у нее может быть общий бюджет, она не хочет трясти из него деньги, она относится к его деньгам как к будущим общим.

3. Если у девушки уже есть ребенок, это неплохо, особенно маленький. Не надо бояться таких, это нормальный для вас вариант. Такие девушки не хотят шляться и пить, они ищут нормального мужчину и обычно готовы родить общего ребенка. А ее маленький ребенок полюбит вас и не будет вам чужим, будет своим.

4. Не понтуйтесь, не стройте из себя крутого и дерзкого мачо, не феерите, не лезьте из кожи, ведите себя естественно и серьезно, не бойтесь быть немного занудой.

5. Не тащите девушек в бар, в тусовку, не наливайте им много, не ставьте танцевать на стол, вам не 20 лет и вам нужна жена, а не подружка на ночь. Не задавайте сами тот формат, который вам совсем не подходит.

6. Если девушка понравилась, не тяните резину, не надо встреч раз в неделю, предлагайте совместную жизнь и познакомиться с родителями.

Друзья, прочитайте письмо и проанализируйте, по какой причине автор постоянно отклоняется от всех пунктов этой памятки.

brotherflame

Дорогая Эволюция, здравствуйте!

Огромное Вам спасибо, за то что Вы делаете и за возможность написать в рубрику.

Я развелся чуть больше года назад. С тех пор не покидает ощущение того, что все вокруг серое, пластмассовое, нереальное. Не хочется почти ничего и ничто не вызывает никаких желаний. Хотя даже в этот год депрессия иногда отступала, но сейчас я продолжаю в нее проваливаться. У меня проблемы с женщинами и на работе.

Мне 39, я программист на удаленке, снимаю квартиру в Москве. Детей нет. Постоянно чувствую противный фантомный таймер, который раздражает и вызывает одну и ту же мысль, что еще год-два, может быть три, и я уже почти не смогу нравиться женщинам, а сложность создать семью будет стремиться к уровню: «невозможно». Мне хотелось бы попытаться заскочить в последний вагон уходящего поезда и создать нормальные отношения, семью, при этом я не питаю иллюзий насчет своего финансового положения, внешности и навыков общения. Тем не менее, я не знаю, какой путь для решения этой проблемы был бы максимально эффективным.

По своей профессиональной привычке начну нумерацию с самого нуля, с момента того самого главного знакомства до сегодняшнего дня. И даже немного раньше.

Первые отношения были с женщиной на 10 лет старше. Мне был 21, ей 31. Она была из Питера. Это был формат праздника секса по выходным. Параллельно мы дружили с девушкой из обеспеченной семьи, и она мне тоже нравилась, мы летали в Австрию кататься на досках миникомпанией и с ней вдвоем в Москве. Я понимал, что это идеальная пара, что надо подкатить, заняться сексом, встречаться, жениться. Но нищая, как церковная мышь питерская подруга захватила голову, как немцы Сталинград и не хотела проваливать оттуда без боя. Мне тогда совсем не хотелось жениться и детей, и решать ее финансовые проблемы. Она была красивая и опытная и быстро нашла себе нормального богатого мужика и вышла за него замуж. А я узнал от бабушки, что это называется “плохая, неподходящая женщина”. Но как же это было сладко, по сравнению с нормальными, “подходящими”. Потом у меня были еще пара девушек, с одной встречались больше двух лет.

А потом я встретил Ее. Мне было 26, ей 23.

Мы с друзьями приехали на сноубордическую тусу в коттедж к одной знакомой. Напились и накурились до овощного состояния и лежали с другом на диване. На кухне, в конце комнаты туда сюда ходила девушка с короткими синими волосами в обтягивающих синих шортах и занималась салатами, пока остальные просто ничего не делали. Будь я известным и богатым скульптором, я бы сделал монумент по мотивам этого наблюдения и назвал бы его: “Вид сзади”

Друг сказал, глядя на нее:

«Мальвина. Одеть бы ее во все плюшевое и драть, драть, драть».

Я ответил:

«Эээ, ыыы»

И вырубился. Когда пришел в себя дома через пару дней, нашел ее аккаунт и написал, потом позвал на свидание. Ната отказала, и вроде с кем-то встречалась в это время, но в друзья добавила. Через несколько месяцев почти забыл всю эту историю, стоял дома в прихожей и натирал до блеска мотокомбинезон, собираясь на какое-то свидание. Набрал той девушке, с которой договаривались и она включила заднюю. Я тут же решил ехать в клуб, чтобы залитый воском мопед не простаивал зря. За пару минут до выхода получил смс и это была Наташа:

«Прокатишь меня?»

Ответил:

«Буду у тебя через полчаса»

Когда она вышла из подьезда в сноубордической куртке и безразмерных штанах, подумал:

«Что за колхозхница».

Через час мы ели суши в центре и я думал, какая же она красивая. Мы почти не разговаривали, я смотрел на нее и улыбался, а она на меня и тоже улыбалась. Другу, с которым потом встретились чуть позже сказал: «Подкатишь, разломаю лицо». У нас до этого был прецедент, где я действовал ужасно криво, но он этим конечно же воспользовался, и сделал свой +1.

Потом мы взяли пива и поехали к этому другу в четырехкомнатную квартиру, где он жил один и которую мы называли Койковской созвучно с ближайшим метро. Мы с Н сидели на диване. Я взял пластиковый тазик, накрыл нас и мы целовались под ним, потом закрылись в своей комнате.

На следующий день я не придал этому большого значения, подумал, что надо придумать еще что-нибудь на следующих выходных, а еще через день понял, что ничего не хочу, кроме как позвонить ей. Когда я приехал, она открыла дверь голая и затащила меня в квартиру. В комнате был выключен свет и горела куча маленьких свечек. Секс с ней всегда был улетным и тогда, и потом в самом конце, когда мы были уже в состоянии холодной войны.

В следующий раз, когда я написал, она ответила, что смотрит «Район номер 9» с другом у нее дома. Я был у себя, сидел за компом и пил. Матерясь побежал в гараж за мопедом, чтобы долететь из Зеленограда до Динамо как можно быстрее и не подписаться на гайцов с алкотестерами. Заскочил в Азбуку за жрачкой и вином и через полчаса был у нее. Друг оказался просто другом и ушел. Мы жили у нее неделю, потом переехали ко мне.

Она бросила меня сразу после того, как мы расписались через три года, нажив за это время всего трех котов, и уехала в Германию работать по срочному контракту. Я не понимал, что произошло, думал, что это конец и она меня просто бросила. Нашла кого-то там, решила эмигрировать да что угодно, такое бывает, при чем здесь я? Она не общалась со мной. А потом написала, что спалила мои переписки на сайте знакомств и терпеть этого не будет. Пол зашатался под ногами, но при этом я понял, что это еще не конец.

Я должен был ей денег, чуть больше своей месячной ЗП и со следующей кварталки вернул все. Мы начали понемногу общаться, она сказала, что сможет выбраться на три дня. Я взял тур в Египет в пять звезд на эти даты. Времени было мало, мы встретились сразу в Шереметьево, она подарила мне новый смартфон.

Из Египта улетела в Германию и я начал приставать к ней, с вопросом: когда она вернется. Она кормила завтраками, через месяц меня это выбесило, и я позвал на свидание старую знакомую, с которой не спал и не собирался, но у нее была интересная подруга. За пару дней до того запланированного свидания Н написала, что возвращается, но жить в Зеленограде в моей квартире не хочет и сняла квартиру получше в своем районе. Я не стал встречаться с теми подругами.

Через пять лет она ушла на совсем. Сказала, что больше не любит. Мне пришлось подать на развод. Я слишком много возомнил о себе и не заметил, как превратился в унылое говно, которое тухнет на работе без перспектив и качает права. Я посмотрел в зеркало и наконец полноценно увидел душную заплывшую жиром 110кг свинью, которая по инерции ходит на нелюбимую работу и не имеет никаких идей, что делать дальше. Она поступила правильно. Как и тогда, когда выгнала каких-то баб из квартиры друга, когда они без спросу решили угоститься ее едой. И когда я выкинул из машины вещи друзей в пригороде Праги и мы оставили их, а я вернул ей деньги за билет на самолет, который она взяла, чтобы избавить себя от этих друзей. Она всегда была главной. Она и на работе главная — директор по работе с клиентами, и в отношениях она была директор. Мне бесконечно далеки идеи патриахата, мужской солидарности, “мужик всегда прав” и все это дерьмо. Но мне наверное следовало быть еще раз в десять более внимательным и обходительным с этой женщиной. И не быть таким ленивым и трусливым овощем. Очень сильно охренел, когда попал в тиндер. Перестал смеяться над верующими, потому что Н была Богом, а мои грехи были очевидны.

Я не знал что делать, колбасило как от адских вертолетов. Хотел догнать, поговорить, выпрашивать. Пока знакомый психотерапевт не дал мне совет:

“Забей. Решения уже приняты и пока обстоятельства не изменятся, менять их никто не будет”

После этого меня начало отпускать. На автомате пошел в зал, прекратил пить. Но начал курить. Поставил цель, в течение года найти новую работу и сходить хотя бы на 10 свиданий. Это был тот еще геморрой, из-за ковида все было закрыто. Но это был хоть какой-то движ. Через несколько месяцев я начал проходить одно собеседование за другим, и выбрал из нескольких офферов более интересный. Я не мог устроиться сразу старшим разработчиком, потому что потерял время и навыки на предыдущем месте, рассчитывая получить начальника отдела. И смог устроиться только средним. Устроившись сразу запланировал получить старшего через год. Получилось сильно быстрее. Бросил курить.

Из десяти свиданий почти все провалились, с одной пробовал встречаться, но не вынес отношения к себе, как к банковской карте. К тому же она наврала в анкете, ей было не 30, а 35. Она сама выбирала себе цветы на заправке, картриджы к айкосу, но т. к. я давно ни с кем не встречался думал, что это я отстал от жизни и сейчас просто так принято уже. Курсы всякие, как создать себе обед, доходы мужчин и что с ними делать и вот это все. И нужно привыкать. Нет, это были копеечные траты, к тому же, она делала некоторые достаточно дорогие вещи по своей профессии и которые мне были нужны, и это точно был не вопрос денег. И я к ней хорошо относился. Но такой подход убивал весь кайф. Думал, что должен нести этот крест, за то, как вел себя когда жил с Н. Но не носить же его вечно. Улетел в Турцию пересаживать волосы, когда вернулся, написал ей, что не хочу ее видеть больше.

Потом я провально бегал за хозяйкой квартиры. Это была совсем молодая девчонка, три года назад закончившая ВУЗ. Родители купили ей две квартиры под сдачу. Когда она приехала показывать квартиру, я очень обрадовался, одиноким мужчинам мало кто хотел сдавать квартиру, но это был мой шанс. Было градусов 30 жары, с парковки шла девушка небольшого роста, красивая, фигуристая, с офигенными ногами в очень коротком белом платье. Когда мы ехали с ней и толстой риэлторшей в лифте, меня аж в пот пробило. Не от жары. Я не особо думал о ее квартирах, но эта ее татуха на ноге и короткое платье… приходилось брать себя в руки, чтобы общаться с ней. Я выбил из нее небольшую скидку за аренду и мы сразу договорились. Сначала я пытался писать только ее отцу по поводу квартиры, но он сразу меня перенаправил к ней. Я сказал, что меня бесит комиссия банка за перевод, и я буду завозить деньги налом. Она отдала мне ключи на неделю раньше, чем было в договоре. Она немного флиртовала в переписке, самую малость, смайлы, лишние вопросы, самая небольшая малость, сверх делового общения. Я оценил свой шанс, как один из тысячи, подумав, что это вполне неплохо и стоит попробовать. Через пару месяцев приехал к ее подьезду на моте и предложил прокатить. Она согласилась и ей понравилось. Еще через полтора месяца был ее ДР, я написал, что заскочу поздравить, купил увесистый веник из роз. Она написала, что не дома, а сидит в ресторане с родителями, чтобы заезжал, но оставил машину.

Когда приехал, сказал, что не могу зайти, у меня был геморрой при смене работы, но она взяла меня за руку и потащила внутрь, наверное я потерял этот момент и лучше у меня уже не было. Мы пили самогон с ее родителями и болтали в основном с ними. С ней мы договорились покататься на сноубордах в конце и разьехались.

Через полчаса получил сообщения

А: Вообще неожиданный вечер)😘

Я: Да 🙂

А: Спокойной ночи) Может и правда сгоняем как-нибудь покатать 😉

В итоге я облажался, и уговорил ее поехать на той же неделе в пятницу после работы. Это было перед НГ, и у меня и у нее на работе была сильная запара. С ней было весело, я долго ржал с истории о том, как ее лишили прав за пьянку и она их только вернула, но ей со мной было душно от начала и до того, как я высадил ее у дома. Через несколько дней продолжил тупить и звать ее на свидание и она послала меня прямым текстом.

Я забросил свидания на несколько месяцев до этого лета. Работал, ходил в зал. Чувствовал, что свихнусь на удаленке, купил новый мопед, чтобы можно было хотя бы иногда выбираться с друзьями в центр или в клубы. Когда под утро летишь за 200 по пустому Лефортовскому тоннелю огни слева и справа сливаются в узкую полоску впереди, и думаешь, что вот сейчас, за поворотом какой-нибудь упырь стоит посреди полосы на своем хламе и я даже не успею испугаться, ну и хрен бы с ним, потому что сейчас жизнь не ощущается серой, безвкусной и пластмассовой, может быть это ее последние секунды, но куда летит впереди идущий приятель с женой, ведь у них двое детей…

Потом все-таки поставил тиндер. Встретился с другом, с которым до этого были знакомы только виртуально, он рассказал, как правильно пользоваться тиндером, он нашел там себе жену, хотя и мучился как и я поначалу. Многие вещи мне были не очевидны. Но было немного поздно, я уже списался с двумя женщинами, и одна из них ну никак не подходила под эти рекомендации. Обе были не против встретиться в реале. Первой — И было 40, второй – Л 35. У Иры увидел фото в шлеме и написал. По анкете особо ничего было не понятно, видно, что вроде симпатичная, лица не видно, рост не указан, в описании стояло 90-60-90, я тогда не вспомнил про что это и не обратил внимания. Просто с ней была живая переписка, остальные или пихали своих детей в лицо сразу или общались в духе: “Приседай!”. Три недели я предлагал ей встретиться, она не шла, но как-то в районе полуночи написала:

«ты где?»

Продолжил звать встретиться в итоге она согласилась в одну из пятниц.

Я сидел на лавке около ее работы в центре и ждал, когда увидел стройную блондинку примерно 180 ростом в коротком голубом платье, к которой подкатил какой-то пикапер. По доброму посочувствовал ему про себя: “сегодня не твой день, парень”.

Когда подошел ближе, вспомнил, что значит 90-60-90. Первая мысль была: “а че ты моделью не работаешь?”, а вторая: «тебе не может быть 40, ведьма что ли?». Мы болтали часа три в ближайшей кафешке, я пялился в ее большие карие глаза, кажется, у меня даже потекли слюни в прямом смысле, но было так пофигу на это.

Она сказала в конце: «Пиши, звони»

Я воспользовался ее советом на следующий день. Она отказалась встретиться, похоже после свиданки она перебухала где-то еще, тогда я написал еще через день и она согласилась. Тупил как девственник, просто гуляя с ней за ручку. Через неделю позвал кататься на вейке, она отказалась, я ответил на это грустным смайлом и решил, что сегодня не мой день, но она написала:

«Ладно, на тебя посмотрю».

Катер я не смог забронировать и мы просто поехали пить пиво, сидели ржали и я видел, что она тоже хочет. Уговорил прокатиться на мопеде. Мы поехали ко мне бросить машину и взять мот, зашли домой, она разделась открыла шторы, чтобы были видны окна трех домов напротив, и я тоже люблю с открытыми.

Она не просила денег, как видимо сейчас этому учат на курсах, но кое-что про предыдущие отношения рассказала. Она встречалась с парнем, который хорошо поднялся на крипте, и они пришли в салон выбирать ей авто.

Он сказал: «Выбирай любую».

Она показала на самый дорогой гелик за 15М р и сказала: «Этот».

На что миллионер ответил: «Ахуела?»

и купил машину дешевле, но тоже заряженную

Мы собирались в Питер, она хватанула ковид от коллеги, но не попала на карандаш, мы пили пиво у меня на кухне и она прикалывалась над собой, что может пить теперь дешевое, все равно нюха нет. А говорил, что если хватану от нее, то сдам ее и мы не расстанемся две недели. Дня через три она прочихалась и мы поехали в Питер. Не вылезали из клубов, кафе, пабов. Денег она прямо не просила, но и ни в чем себе не отказывала когда тусили. В одном клубе она познакомилась с парой, они сели к нам за столик и я чуть не заржал в голос, когда увидел, как залип этот мужик, примерно как я наверное, на первом свидании. Она уговорила их поехать в следующий клуб, но жена того мужика вовремя забила тревогу, взяла его в охапку и увезла домой.

А потом я облажался.

Она продала какой-то очень дорогой тур ее не было день на работе, на сутки забухала с подругами. Попросила немного денег на пиво — 15р, написала что вернет, на что мне было пофиг, но я был занят и не прочитал сообщения, которые долетели после. Скинул ей, а потом увидел в телеге:

“Ты мне ничего не должен, прощай”

Она не успела удалить его. А потом много всяких благодарностей написала, но это звучало абсолютно фальшиво.

Для нее важнее всего были эти тусовки, через выходные отвез ее в свой любимый мотоклуб. Ей очень зашло, потребовала еще раз на следующий день. Из экипировки надела короткое черное платье и шлем, и все. Хотя было +15 и небольшой дождь. В жизни не видел, чтобы к кому-то на танцполе столько подкатывали в единицу времени. При том, что мы вместе туда пришли за ручку. Даже какая-то девушка толстая подкатила, Ира предложила взять ее домой и оттрахать, я отказался. Какие-то мужики снимали ее на видео, когда она забиралась на заднюю лавку спортбайка в своем платье, а всякая пьянь у барной стойки строила ей свои косые мутные глазки.

Хотя это было очевидно, но тут спинным мозгом понял, что она это ни на что не променяет. У нее уже есть двое детей, и ее колдовство скоро закончится. Ей просто нужно все это восхищение, подкаты и найти нормального богатого мужика.

В последнюю встречу мы пили у ее сестры дома, и она потащила всех в караоке, хотя ни я, ни ее сестра не хотели. И попросила у меня какой-то фен за полтинник рублей. Я включил блондинку и спросил:

“На ДР?”

Она:

“Нет, это слишком долго”

Меня это так достало, что в эту ночь я не стал даже приставать к ней и вырубился.

На следующий день заскочил к ней на работу распечатать документ и увидел по ее глазам, что это конец. Больше не писал и не звонил.

Время идет. Все валится из рук. От мысли о тиндере тошнит.

Дорогая Эволюция, я так и останусь один? Как мне вытащить себя из этой задницы?