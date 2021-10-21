Россия призвала талибов к отказу от жестких подходов к роли женщин в обществе

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИДа Замир Кабулов рассказал, какие шаги «Талибана» могут стать основанием для признания нового правительства Афганистана.

Кабулов заявил, что должна наступить «недекоративная, пусть разумная, пусть все-таки ограниченная, но реальная инклюзивность». Талибы должны отказаться «от жестких подходов в некоторых правочеловеческих вопросах, особенно касающихся роли женщины в обществе, обучения девочек в школах», передает ТАСС со сылкой на каналы «Россия-24» и «Аль-Джазира».

По его мнению, указанные шаги станут «хорошим основанием для того, чтобы все внешние игроки отнеслись с большим пониманием к новым властям Афганистана и все-таки» пошли на признание правительства талибов*. Однако сейчас, как считает Москва, «такие условия еще не созрели». «Но мы побуждали талибов* идти этим путем, который и откроет дверь для вожделенного ими признания», – сообщил Кабулов.

Делегация движения «Талибан» провела в среду в Москве встречу со специальными представителями России, Китая и Пакистана по Афганистану, сообщил назначенный радикалами пресс-секретарь афганского МИДа во временном кабмине Абдул Кахар Балхи. По его словам, «три стороны обязались продолжать сотрудничество с новым исламским правительством Афганистана и работать вместе, чтобы добиться размораживания госрезервов афганского Центробанка». Утверждается, что «они выразили удовлетворение ситуацией в области безопасности в Афганистане и высоко оценили усилия нового афганского кабмина в этой связи».

Представитель политического офиса талибов* в Катаре Мохаммад Наим, комментируя итоги прошедших консультаций, заявил: «Ничто не может оправдывать непризнание действующего режима в Афганистане». По его словам, новые власти Афганистана якобы «выполнили все необходимые для этого условия». Талибы* считают, что «причины, по которым международное сообщество не признает афганское правительство, не являются реалистичными».

В среду в Москве прошло третье заседание «московского формата» консультаций по Афганистану. Присутствовали делегации из стран Средней Азии, Ирана, Индии, Пакистана и Китая. Афганистан был представлен делегацией «Талибана». Переговоры с экстремистской организацией, чья деятельность запрещена в России, объясняются тем, что Афганистаном управляют именно талибы*, переговоры с нисми отвечают национальным интересам России.