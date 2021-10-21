«Российскую кибербанду» связали с атакой на медиа-холдинг в США

Хакеры атаковали американский медиа-холдинг Sinclair Broadcast Group, используя вирус-вымогатель, созданный «одной из самых печально известных российских кибербанд», сообщают информационные агентства.

Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что «хакеры, атаковавшие Sinclair, использовали вредоносный софт Macaw – разновидность вируса-вымогателя, известного как WastedLocker. И Macaw, и WastedLocker были разработаны» криминальной группировкой Evil Corp. Попытка кибервымогательства привела к сбоям на ряде направлений деятельности компании и обернулась хищением данных, передает РИА «Новости».

Выступая в среду на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей, зампомощника министра обороны США по политике в киберпространстве Мике Оянг заявила, что вопрос о возможном контроле Москвой действий находящихся в РФ хакеров является открытым. Вашингтон «все еще видит атаки с применением вирусов-вымогателей, исходящие с территории России», передает ТАСС.

Оянг признает, что возможность «сдерживать преступность» ограничена, но «есть вопросы относительно того, какова приверженность российского государства» противодействию хакерам. Она заявила, что у некоторых из хакеров «имеются связи с российским государством», преступники якобы «используют выработанные на службе государству навыки в целях личного обогащения».

Оянг утверждает, что США «никогда бы не стали поступать таким образом». По ее словам, «с любым, кто служит в Киберкомандовании или Агентстве национальной безопасности и думает, что может пойти домой и совершить атаку с использованием вируса-вымогателя на город в России, ФБР захотело бы побеседовать». Она заверила, что в США «такое просто не считали бы приемлемым».

Напомним, жертвами хакеров в США стали сети трубопровода Colonial Pipeline (обеспечивает 45% поставок топлива на восток США) и мясоперерабатывающая компания JBS (контролирует около 20% убойных мощностей для крупного рогатого скота и свиней). За первые шесть месяцев 2021 года выплаты хакерам, совершавшим в США атаки с помощью вирусов-вымогателей, составили 590 млн долларов. США заявили, что если РФ не хочет или не может бороться с хакерами, совершающими преступления с ее территории, США готовы сами «искоренять» их.