Сотрудники Netflix обвинили чернокожего комика в трансфобии

В Лос-Анджелесе сотрудники Netflix протестуют против поддержки сервисом комедийного шоу Дейва (Дэвида) Шаппелла, которое считают трансфобным, сообщают СМИ.

Huffpost пишет, что «сотрудники Netflix вышли из офисов в Лос-Анджелесе, протестуя против поддержки специального выпуска комедийного шоу Дэвида Шаппела, которое включало трансфобные материалы». Указывается, что к ним снаружи офисов присоединились другие протестующие. Они скандировали «Жизни трансгендеров имеют значение». На акции были и те, кто пытался поддержать комика, передает РИА «Новости».

Шаппел в своей передаче высмеял трансгендеров. При этом Netflix уволил одного из организаторов забастовки, устроенной в ответ на слова шоумена. Компания сначала заявляла, что контент на экране не может нанести вред в реальном мире и отказалась удалить выпуск. Однако в среду в руководстве компании высказались в поддержку коллег-трансгендеров, признав, что им был нанесен глубокий ущерб.

Напомним, глава американского государства Джо Байден с трибуны ООН призвал международное сообщество к коллективным действиям для защиты прав сексуальных меньшинств по всему миру.