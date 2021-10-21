Глава Подмосковья объяснил, кого коснутся ограничения по коронавирусу в регионе

Новые ограничения в связи с распространением коронавируса в Подмосковье коснутся только непривитых жителей. Нерабочие дни объявлены в регионе с 30 октября по 7 ноября, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

«Традиционно мы будем делать акцент на тех, кто не привился, ограничения коснутся только их. Если у тебя есть QR-код, если у тебя есть подтверждающие документы, ты не будешь чувствовать ограничений. Но если тебе за 60 [лет], и ты по-прежнему игнорируешь [вакцинацию], то риск заболеть [ковидом] у тебя очень высокий, и мы тебя должны сберечь, позаботиться о тебе. С 30-го [октября] по 7-е число [ноября] <…> будут выходные дни, мы очень надеемся, что в эти дни каждый останется дома или, по крайней мере, сможет как-то изолировать себя», – передает его слова ТАСС.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября текущего года в РФ нерабочие дни с сохранением за работниками зарплаты.