«Зенит» проиграл «Ювентусу» в матче футбольной Лиги чемпионов

Матч третьего тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Ювентусом» завершился поражением российского клуба, сообщают информационные агентства.

«Зенит» проиграл в Санкт-Петербурге со счетом 0:1. Единственный гол в матче забил Деян Кулусевски, передает РИА «Новости».

Ранее футболисты московского «Спартака» также проиграли на своем поле английскому «Лестеру» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы со счетом 3:4.

В сентябре «Зенит» проиграл «Челси» и с разгромным счетом одержал победу над «Мальме». В группе H «Ювентус» занимает первое место, набрав девять очков. Вторым идет «Челси» (шесть очков), третьим – «Зенит» (три), четвертым «Мальме», не набравший пока ни одного очка.