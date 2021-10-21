 

«Зенит» проиграл «Ювентусу» в матче футбольной Лиги чемпионов

21.10.2021, 0:22, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинМатч третьего тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Ювентусом» завершился поражением российского клуба, сообщают информационные агентства.

«Зенит» проиграл в Санкт-Петербурге со счетом 0:1. Единственный гол в матче забил Деян Кулусевски, передает РИА «Новости».

Ранее футболисты московского «Спартака» также проиграли на своем поле английскому «Лестеру» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы со счетом 3:4.

В сентябре «Зенит»  проиграл «Челси» и с разгромным счетом одержал победу над «Мальме». В группе H «Ювентус» занимает первое место, набрав девять очков. Вторым идет «Челси» (шесть очков), третьим – «Зенит» (три), четвертым «Мальме», не набравший пока ни одного очка.



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