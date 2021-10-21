Названы имена арестованных в Турции по обвинению в шпионаже «выходцев из Чечни»
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В Турции по обвинению в шпионаже арестованы четверо россиян, а также граждане Украины и Узбекистана, утверждают турецкие СМИ.
Hurriyet пишет, что арестованы Абдулла Абдуллаев, Равшан Ахмедов, Беслан Расаев и Асланбек Абдулмуслимов (все, как утверждает издание – граждане России), Игорь Ефрим (гражданин Украины) и Амир Юсупов (гражданин Узбекистана). Сообщается, что их обвиняют в военном и политическом шпионаже, а также в подготовке нападений на «чеченских оппозиционеров». Обвиняемым грозит от 15 до 20 лет тюремного заключения, передает РИА «Новости».
В октябре источник в турецкой полиции сообщил, что по подозрению в шпионаже и подготовке нападения на иностранцев в Турции задержаны якобы шесть граждан России, выходцев из Чечни. Кремль тогда заявил, что не может прокомментировать данные о задержании лиц, которые якобы могут быть россиянами, так как не располагает такой информацией.
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