Названы имена арестованных в Турции по обвинению в шпионаже «выходцев из Чечни»

В Турции по обвинению в шпионаже арестованы четверо россиян, а также граждане Украины и Узбекистана, утверждают турецкие СМИ.

Hurriyet пишет, что арестованы Абдулла Абдуллаев, Равшан Ахмедов, Беслан Расаев и Асланбек Абдулмуслимов (все, как утверждает издание – граждане России), Игорь Ефрим (гражданин Украины) и Амир Юсупов (гражданин Узбекистана). Сообщается, что их обвиняют в военном и политическом шпионаже, а также в подготовке нападений на «чеченских оппозиционеров». Обвиняемым грозит от 15 до 20 лет тюремного заключения, передает РИА «Новости».

В октябре источник в турецкой полиции сообщил, что по подозрению в шпионаже и подготовке нападения на иностранцев в Турции задержаны якобы шесть граждан России, выходцев из Чечни. Кремль тогда заявил, что не может прокомментировать данные о задержании лиц, которые якобы могут быть россиянами, так как не располагает такой информацией.