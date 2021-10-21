Власти Китая поручили шахтам добывать “как можно больше” угля, чтобы облегчить энергетический кризис

Такое решение приняли после нескольких недель перебоев с электроснабжением во многих провинциях Китая. Это вынудило правительство ограничить потребление электроэнергии в часы пик. Некоторые предприятия приостановили производство.

В начале года китайские власти сократили добычу угля в шахтах, чтобы уменьшить выбросы углерода, отметил CNN. Но в стране вырос спрос на проекты, которые требуют ископаемое топливо, а мощностей для этого не хватает. Сейчас комиссия требует максимального увеличения добычи угля в шахтах к последнему кварталу 2021 года. Закрывать угольные шахты запретили.

В некоторых китайских провинциях цена на электроэнергию повысилась на 20%. Пекин контролирует стоимость электроэнергии, производители не могут поднять цены без разрешения правительства.

Власти Китая рассчитывают и на другие формы энергии. Комиссия по развитию и реформам просила компании – производителей ядерной энергии, а также солнечных, водяных и ветряных турбин предотвратить отключение электроэнергии в жилых районах.

Как отметил СNN, отсутствие электроэнергии во второй по величине экономике мира представляет угрозу для глобальных цепочек поставок. Так, компания Apple сократила объемы производства из-за ограничений на электроэнергию.

Контекст:

Об энергетическом кризисе в Китае, из-за которого начались перебои в работе заводов, было известно в конце сентября этого года. Нехватка электричества коснулась жителей провинций Ляонин, Гирин и Хэйлунцзян. В Шэньяне, столице Ляонин, неожиданно перестали работать светофоры.

Bloomberg со ссылкой на исследования компании Mysteel писало, что из-за дефицита электроэнергии в Китае в сентябре сократилось производство меди, алюминия и цинка. Это вызвало рост цен на металлы. Наибольшему риску от увеличения цен на электроэнергию подвергаются никелевые и цинковые компании, отметило агентство.

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