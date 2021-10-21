В Раде предлагают установить пункт вакцинации от коронавируса

Нардепы рассматривали проект постановления № 6154 “О дополнительных мерах противодействия распространению COVID-19”, который предлагает на период карантина установить дополнительные условия допуска в админздания парламента народных депутатов, работников и посетителей парламента и представителей СМИ.

“Как сообщил председатель комитета [нардеп от “Слуги народа”] Михаил Радуцкий, внедрение предложенных постановлением мероприятий требует определенного времени для технического обеспечения их выполнения. Поэтому, предлагается добавить в текст постановления такие предложения: дать Аппарату Верховной Рады поручения не позднее 15 ноября обеспечить оборудование постов охраны, через которые будет осуществляться допуск лиц к админзданиям, соответствующими техническими средствами для выполнения условий допуска, предусмотренных этим постановлением; поручить Аппарату организовать пункт вакцинации от COVID-19 в помещении Верховной Рады в пленарные недели”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/committeehealth/posts/597226795064756

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 18 октября Украина получила более 24,7 млн доз вакцин от коронавируса. В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax), поступившую партию уже использовали.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 20 октября в стране первую дозу вакцины получили 8,2 млн украинцев, а 6,7 млн получили вторую дозу и завершили вакцинацию.

С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

Минздрав Украины 7 октября издал приказ, согласно которому обязательно должны быть вакцинированы от коронавируса педагоги, работники центральных органов исполнительной власти, министерств и их структурных подразделений, а также местных, районных и городских государственных администраций. Документ вступит в силу 7 ноября.

18 октября спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщал, что на то время COVID-19 болели два нардепа и восемь членов Аппарата.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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