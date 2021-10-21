 

В СНБО разработали глоссарий для борьбы с нарративами Кремля в информпространстве

21.10.2021, 0:04, Новости дня
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Отмечается, что “российские спецслужбы инфильтрируют в украинское и мировое информпространство названия, термины и словосочетания, с помощью которых пытаются легитимизировать псевдогосударственные образования на востоке Украины, попытку аннексии Крыма, продвигать российские пропагандистские стратегии”.

“Для противодействия российским агрессивным внешнеполитическим информационным стратегиям Аппаратом СНБО Украины в сотрудничестве с Национальной академией наук Украины с привлечением профильных органов государственной власти разработан “Глоссарий названий, терминов и словосочетаний, которые рекомендуется использовать в связи с временной оккупацией Российской Федерацией Автономной Республики Крым, Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской областей”, – говорится в сообщении.

Электронная версия Глоссария опубликована на сайте СНБО. Она включает 63 фейки и клише, которые распространяет РФ.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В Кремле, оправдывая агрессию против Украины, неоднократно заявляли о якобы защите русскоязычного населения на Донбассе.

По мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, распространение российских нарративов есть вызовом для многих стран. Данилов говорил, что никакого Донбасса не существует, этот нарратив навязывает РФ.

В мае 2021 года восемь стран – Бельгия, Эстония, Франция, Германия, Ирландия, Норвегия, Великобритания и США заявили, что Россия в ООН пытается продвигать ложные нарративы об Украине.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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