“В первый раз за последний год”. Зеленский и Кличко вечером 19 октября встречались в Офисе президента Украины

Мэр столицы предложил Зеленскому встретиться еще 6 октября во время мероприятий в честь 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра. Президент согласился и Кличко 19 октября в 17.00 был на Банковой, отметило издание.

“Мы, действительно, встретились. В первый раз за последний год. Говорили долго о проблемах столицы”, – прокомментировал мэр.

Собеседник Общественного в окружении Кличко добавил, что обсудили начало отопительного сезона и тарифы. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в комментарии вещателю отметил, что лично видел мэра Киева 19 октября в Офисе президента, но о контексте встречи не знает.

Кличко отрицал информацию об обсуждении с Зеленским вопроса предстоящего принятия закона о столице, который сокращает полномочия мэра Киева.

По информации ZN.UA, в это же время на Банковой присутствовал основной кандидат на пост мера Киева, действующий министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов.

Источник “Украинской правды” подтвердил, что на встрече мэра Киева и президента 19 октября присутствовал Чернышев, но, по словам собеседника, он молчал “практически все время”. Таким образом Чернышева негласно представили Кличко как нового главу КГГА, отметил собеседник.

Контекст:

В 2019 году тогдашний глава Офиса президента Андрей Богдан отправил в Кабмин письмо с “напоминанием” о необходимости внесения представления на увольнение Кличко с должности главы КГГА. Кабмин через некоторое время согласовал увольнение, но указ президента так и не был подписан. Кличко подал против Богдана и Кабмина иск в суд, а на Богдана также пожаловался в полицию.

Осенью 2020 года Кличко победил на выборах мэра Киева в первом туре.

В мае этого года в Киеве начались обыски на ряде коммунальных и коммерческих предприятий, а также в департаментах КГГА. Некоторые предприятия продолжают обыскивать и сейчас. В партии УДАР считают массовые обыски в столице давлением и попыткой дискредитации Кличко и его политсилы. Сам Кличко говорил, что такого не было в Украине даже “в махровые времена” экс-президента Виктора Януковича.

В августе этого года СМИ писали о том, что Офис президента Украины решил сменить главу Киевской городской государственной администрации.

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