Выступавший против обязательной вакцинации экс-глава ЦИК Латвии умер от COVID

Бывший председатель ЦИК Латвии, сооснователь партии «Латвия на первом месте» Арнис Цимдарс умер от осложнений, вызванных коронавирусом, сообщают СМИ.

Партия Цимдарса выступает против обязательной вакцинации от коронавируса. Ему было 59 лет. Он возглавлял ЦИК страны с 1997 года до 2019 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на LTV.

Напомним, правительство Латвии объявило о введении в стране жестких ограничений из-за коронавируса с 21 октября до 15 ноября. Латвия вышла на первое место в мире по числу подтвержденных случаев COVID-19, на миллион жителей за неделю в стране было зафиксировано 7679,97 случая заражения.