Собчак на допросе в Сочи не предоставила документы о травмах после ДТП

В УВД по Сочи состоялся допрос телеведущей Ксении Собчак по делу о смертельном ДТП, она отказалась подписывать документ о неразглашении и не предоставила документы о полученных при аварии травмах, сообщили в пресс-центре МВД России.

Как сообщили в МВД, «фигурантка уголовного дела предупреждена о том, что в случае уклонения от явки к следователю в отношении нее будут приняты меры процессуального принуждения», передает ТАСС.

Собчак «подтвердила, что она пострадала в результате ДТП и обращалась в медицинское учреждение». Хотя «следователь пытался выяснить характер и тяжесть причиненных в результате ДТП телесных повреждений», Собчак заявила, что у нее нет «при себе медицинских документов о первичном осмотре». Кроме того, она заявила, что «в случае вынесения постановления о назначении судебно-медицинской экспертизы она откажется с ним знакомиться», сообщили в МВД.

Телеведущая отказалась от подписания документа о неразглашении данных предварительного расследования. В ходе допроса Собчак предупредили о недопустимости разглашения данных без разрешения, но она «от подписания соответствующего процессуального документа отказалась, а адвокат свидетеля в служебном кабинете пыталась несанкционированно вести фотосъемку, в том числе имеющихся на рабочем столе документов», передает РИА «Новости».

Напомним, Собчак рассказала, что во время допроса в Сочи ей задавали те же вопросы, что и в Москве, очной ставки не было. В октябре полиция предъявила обвинение водителю Mercedes, который устроил ДТП в Сочи. Он вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с другой машиной. В момент аварии в машине находилась Собчак. В результате ДТП одна из пассажирок машины, в которую врезался Mercedes, скончалась на месте, вторую госпитализировали с тяжелыми травмами.

Собчак сообщала, что получила в ДТП сотрясение мозга и другие травмы. При этом «Комсомольской правдой» был опубликован документ, где указывалось, что ведущая в ДТП никак не пострадала. После этого сообщалось, что Собчак прошла медицинское освидетельствование в элитной клинике «Лапино», где у нее диагностировали сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей, ссадины лобной теменной области и еще ряд травм. Ей также вручили повестку для проведения очной ставки с водителем Mercedes.