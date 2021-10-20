 

Саакашвили согласился на госпитализацию

20.10.2021, 23:28, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинОбъявивший голодовку в тюрьме в Грузии экс-президент страны Михаил Саакашвили дал согласие на госпитализацию, сообщил его личный врач Николоз Кипшидзе.

Кипшидзе навестил бывшего президента в тюрьме. Врач сказал, что Саакашвили «готов перейти в госпиталь», уточнив, что «этого не произойдет сегодня или завтра, возможно, в субботу-воскресенье». Врач пояснил, что требуется «решить незначительные вопросы с министерствами здравоохранения и юстиции». При этом Кипшидзе отметил, что госпитализация не означает отказа Саакашвили от голодовки, экс-президент «продолжит голодать»

Министр юстиции Рати Брегадзе сообщил, что Саакашвили собираются перевести в тюремную больницу, которая подходит для лечения голодающих заключенных, передает ТАСС со ссылкой на канал «Рустави-2».

Напомним, консилиум врачей, которые осмотрели во вторник в тюрьме в Рустави арестованного 1 октября и голодающего с это дня Саакашвили, рекомендовали перевести его в госпиталь. Кипшидзе сообщал, что политику трудно передвигаться и разговаривать из-за длительной голодовки, которую он категорически не собирается прекращать. Сам Саакашвили заявил о готовности голодать до смерти.



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