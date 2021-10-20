 

Главреда немецкого таблоида Bild уволили. Он угодил в секс-скандал

20.10.2021, 23:10, Новости дня
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Служебное расследование начали после обвинений в адрес Райхельта в злоупотреблении властью и буллинге, которые прозвучали от нескольких его коллег-женщин. Сам Райхельт просил временно отстранить его от исполнения служебных обязанностей на время расследования.

17 октября в американской газете The New York Times опубликовали расследование, согласно которому Райхельт пользовался служебным положением, чтобы склонить молодую сотрудницу редакции к интимной связи с ним.

“Правление узнало, что Райхельт не разделял четко личные и профессиональные вопросы даже после завершения процедуры весной 2021 года и сообщил правлению неправду”, – сообщили в компании.

Райхельта заменит 37-летний Йоханнес Бойе. До прихода в Axel Springer в 2017 году он работал репортером и редактором ежедневной немецкой газеты Süddeutsche Zeitung. 

“Бойе – первоклассный преемник. Он доказал, что сочетает журналистское мастерство с современным руководством”, – добавили в Axel Springer.

Увольнение Райхельта вызвало в Германии огромный резонанс в журналистской и политической среде, сообщила “Немецкая волна”. Он возглавлял редакцию Bild c 2017 года, именно при нем газета публиковала критические материалы не только о зарубежных политиках, в частности президенте РФ Владимире Путине, но и о канцлере Германии Ангеле Меркель, сообщила радиостанция.

Контекст:

В марте этого года журнал Der Spiegel опубликовал статью под заголовком Vögeln, Födern, Feuern (“Сношаться, повысить в должности, уволить”) о романтических связях Райхельта с сотрудницами Bild. Одна из них прямо обвиняла Райхельта в сексуальных домогательствах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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