Азаров заочно арестован, еще одна область Украины перешла в “красную” зону. Главное за день

Еще одна область – в “красной” зоне

С 23 октября в Сумской области будут действовать ограничения “красной” зоны эпидемической опасности.

На заседании Кабмина сегодня глава правительства Денис Шмыгаль говорил, что в “красную” зону в ближайшие дни могут попасть несколько регионов, но он не уточнял, о каких областях идет речь.

Азарова заочно арестовали. Теперь есть основания для его экстредиции

Печерский райсуд Киева 20 октября заочно арестовал экс-премьер-министра Украины Николая Азарова, подозреваемого в госизмене по делу о Харьковских соглашениях. Теперь Украина может требовать его экстрадиции. Также заочный арест открывает возможность специального (заочного) досудебного расследования.

Ведущие “Зворотного відліку” заявили о давлении Офиса президента

Ведущие программы “Зворотний відлік” на Общественном Мирослава Барчук и Павел Казарин 19 октября заявили о давлении со стороны Офиса президента. Барчук писала, что в ОП ставят ультиматумы о присутствии представителей парламентской фракции “Слуга народа” на эфирах, а когда редакция программы отказалась выполнять условия, нардепы от монобольшинства не пришли на программу. По ее словам, кандидатов на эфиры согласовывает “контактное лицо” советника главы Офиса президента Михаила Подоляка. Представители “обслуживающего персонала” главы ОП Андрея Ермака потом обвинили “Зворотний відлік” в нарушении стандартов – отсутствии баланса мнений, рассказала Барчук.

Подоляк отрицает давление на ведущих, но сказал, что “депутаты фракции или другие представители широкой команды власти могут получить консультации” по эфирам.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя заявления журналистов, заявил, что не знает, кто такая Барчук.

“Если она покажет, что я лично ей что-то говорил или глава офиса, потому что влиятельные люди в ОП у нас, которые занимаются именно коммуникационными вещами, – это глава Офиса, если глава офиса Андрей Ермак когда-нибудь слышал имя [Барчук], то это другое дело, я обязательно разберусь. В целом странно выглядит, что государственное телевидение говорит о давлении со стороны государства. Могла бы госпожа обратиться к нам”, – заявил он.

В редакции Общественного назвали недопустимым, когда “представители любой политической силы пытаются прямо или косвенно влиять на формирование состава участников ток-шоу”.

Навальный стал лауреатом премии Сахарова

Российский оппозиционер Алексей Навальный стал лауреатом премии “За свободу мысли” имени Андрея Сахарова, учрежденной Европейским парламентом.

Новый максимум биткоина

Курс биткоина 20 октября превысил отметку в $65,6 тыс., установив новый рекорд. На криптобирже Binance биткоин приближался к отметке в $65,7 тыс.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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