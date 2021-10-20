ВОЗ подтвердила переход к финальной стадии процедуры одобрения «Спутника V»

Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что процедура одобрения российской вакцины «Спутник V» от коронавируса продолжается, сообщил Российский фонд прямых инвестиций.

Как указали в РФПИ, ВОЗ подтвердила, что процедура одобрения «вступает в завершающую стадию». В ближайшее время инспекторы ВОЗ посетят Россию, чтобы «собрать все необходимые данные по вакцине», передает ТАСС.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил: «ВОЗ только, что объявила что они возобновляют свое рассмотрение «Спутник V», мы ожидаем, что группа инспекторов в скором времени приедет в Россию». В РФПИ рассчитывают на «одобрение вакцины со стороны ВОЗ в ближайшие месяцы», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

Дмитриев добавил, что «штамм «дельта» действительно показал людям, насколько опасен коронавирус». По его мнению, «уровень вакцинации в РФ достигнет 60% населения в ближайшие пару месяцев».

Напомним, «Спутник V» зарегистрировали около 70 стран с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли. РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран.