Любовь Соболь объявлена в розыск по уголовной статье

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20.10.2021, 22:34, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЭкс-юрист ФБК Любовь Соболь объявлена в розыск по статье УК, следует из базы данных МВД России.

В базе сообщается, что по уголовной статье разыскивается «Любовь Соболь 13.09.1987 года рождения», передает ТАСС.

Напомним, Минюст России включил некоммерческие организации ФБК и «Фонд защиты прав граждан», а также общественное движение «Штабы Навального» в список запрещенных в РФ организаций.

В сентябре российские следователи возбудили уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом в отношении Алексея Навального, Леонида Волкова и Ивана Жданова. Также дело об участии в экстремистском сообществе возбуждено против Любови Соболь, Георгия Албурова, Руслана Шаведдинова, Вячеслава Гимади, Павла Зеленского и Рустема Мулюкова.

Кроме того, Соболь был вынесен приговор по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил во время несогласованных акций протеста. В августе Соболь покинула Россию спустя пять дней после того, как была приговорена к полутора годам ограничения свободы.



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