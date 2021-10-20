BFM TV – цена не выше, но меньше объём — французские компании стали прибегать к «шринкфляции»

На фоне инфляции некоторые французские производители решили не повышать цены на товары, а сократить их объём или вес, передает BFM TV. Такая «шринкфляция» не выходит за рамки закона и выгодна крупным компаниям, однако эксперты считают, что таким образом они вводят в заблуждение потребителей.

В этом супермаркете некоторые продукты обращают на себя наше внимание.

ЖУРНАЛИСТ: Здесь два продукта одной марки. Почти неотличимые коробки, даже одинаковые. Только здесь у нас 184 грамма, а в другой — 160.

Одинаковая обёртка, но разный объём. Такой приём используют производители, чтобы скрыть повышение цен. Его научное название — «шринкфляция». Например, этот товар стоимостью 1 евро станет меньше, но его цена не изменится.

Пьер Шандон изучает эту тему уже 15 лет.

ПЬЕР ШАНДОН, профессор маркетинга в Европейском институте управления бизнесом (INSEAD): С возвращением инфляции некоторые производители поняли, что гораздо выгоднее провести повышение цены за килограмм путём уменьшения упаковки, сокращения объёма, чем повышением цен. Они так делают, потому что (разницу. — ИноТВ) в количестве, объёме заметит меньше людей, чем разницу в цене.

Согласно британскому исследованию, среди продуктов, наиболее затронутых («шринкфляцией». — ИноТВ), можно обнаружить сухие хлопья — 66 процентов наименований стали продаваться в уменьшенной упаковке — и шоколадные плитки — 83 процента. К такому приёму главным образом прибегают крупные производства.

ДОМИНИК АМИРО, председатель Федерации предприятий и предпринимателей: Малый и средний бизнес не прибегают к такому методу, потому что он стоит слишком дорого. Я против, потому что считаю, что это способ обмануть потребителя. Его заставляют поверить, что это та же самая упаковка, но объём не такой же, так что это обман.

Такой метод не является незаконным. Его выявили примерно у 2 процентов продовольственных товаров в супермаркетах.

Дата выхода в эфир 19 октября 2021 года.