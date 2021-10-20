 

1+1 – США будут продолжать помогать Украине в её стремлении к членству в НАТО

20.10.2021, 22:24, Новости дня
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Глава Пентагона Ллойд Остин заверил, что США и далее будут поддерживать оборонную реформу на Украине, которая поможет стране достигнуть критериев для членства в альянсе. Как передаёт «1+1», во время визита в Киев Остин также добавил, что ни одна страна не имеет права вето на вступление Украины в НАТО.

Ни одна страна не имеет права вето на вступление Украины в НАТО, заявил министр обороны США Ллойд Остин, находясь с официальным визитом в Киеве. Глава Пентагона заверил, что Соединённые Штаты и далее будут поддерживать оборонную реформу на Украине, которая поможет достигнуть критериев для членства в альянсе. 

За семь последних лет американская военно-техническая помощь достигла 2,5 миллиарда долларов, и эта поддержка будет продолжаться и дальше, заявляет Ллойд Остин. В украинском Министерстве обороны считают поддержку США одним из важных факторов сдерживания российской агрессии.

Примером является система связи американского производства на передовой, криптозащита которой позволяет держать в тайне переговоры украинских подразделений от российских средств перехвата. Помощь в черноморском регионе также не будет лишней.

ЛЛОЙД ОСТИН, министр обороны США: Наша поддержка суверенитета Украины непоколебима. Мы осуждаем оккупацию Крыма* и призываем Россию остановить войну на востоке, дестабилизацию на Чёрном море и вдоль границ Украины. 

АНДРЕЙ ТАРАН, министр обороны Украины: То, что мы сейчас получим корабли класса Island, то, что мы будем получать скоростные корабли класса Mark VI, позволит нам значительно повысить  наши возможности на море.

Дата выхода в эфир 20 октября 2021 года. 

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



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