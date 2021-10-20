“У меня есть девушка, просто пальчики слишком короткие”. Jerry Heil прокомментировала слухи о своей гомосексуальной ориентации

“Существует миф, что у тебя нетрадиционная сексуальная ориентация, – сказал артистке интервьюер. – Из-за того, что ты долго говоришь, что ты девственница, все думают, что ты, возможно, не по мальчикам, а по девочкам”.

“Ну да, у меня есть девушка, просто пальчики слишком короткие”, – со смехом ответила певица.

Отсмеявшись, Jerry Heil добавила, что похожий вопрос услышала также и от своей сотрудницы.

“Мне недавно даже моя пиарщица – в машине мы с ней ехали – говорит: “Яна, ну так это, может, ты по девочкам?” И я такая: “Юля?!” – пересказала разговор певица.

По словам Jerry Heil, на самом деле ей нравятся парни.

“У меня есть даже образ парня, который мне нравится. Короче, я по мальчикам”, – резюмировала она.

ВИДЕОВидео: ТОР / YouTube

Контекст:

Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной весной 2019 года после выхода песни “#Охрана_Отмєна”.

Весной 2020 года артистка призналась, что является девственницей. В мае 2021 года она отметила, что остается девственницей.

13 августа 2021 года Jerry Heil устроила свадебную вечеринку, во время которой сама за себя вышла замуж. “На западе это уже давно называется сологамией, классный шаг в отношениях с собой. Для меня это философия, это о принятии себя. Потому что когда у родственников по таймингу внуки и свадьбы, а у тебя другие приоритеты, оказывается, и здесь существует компромисс”, – отметила тогда она.

В августе стало известно, что Jerry Heil стала первой украинской артисткой, победившей на конкурсе Djooky Music Awards. Теперь певица может записать свои песни в Лос-Анджелесе в студии Capitol Records.

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