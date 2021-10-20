 

В Грузии полицейские задержали четырех человек по делу о въезде Саакашвили в страну

20.10.2021, 22:16, Новости дня
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“На основании решения судьи в рамках расследуемого уголовного дела о незаконном пересечении государственной границы Грузии Михаилом Саакашвили в качестве обвиняемого задержан гражданин 1989 года рождения”, – указали чиновники. 

Следствие ведется по ч.2 ст. 375 уголовного кодекса Грузии. Максимальное наказание за преступление предусматривает до четырех лет лишения свободы, отметили в МВД.

Interpressnews уточнило, что задержали водителя трейлера Георгия Нариманидзе.

“Эхо Кавказа” отметило, что по этому делу арестовали еще троих человек. Среди них – Элгуджа Цомая, который, по версии правоохранителей, привез Саакашвили в Грузию на своем трейлере из Украины и предоставил ему квартиру в Тбилиси. Также арестованы Зураб и Шалва Цоцория, сотрудники портового терминала в городе Поти.

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника “Объединенного банка Грузии” Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

6 сентября 2021 года Саакашвили сообщил о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. Саакашвили призвал граждан выйти на митинг в Тбилиси 3 октября и сказал, что присоединится к протестующим.

Вечером 1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан. Вскоре МВД Грузии опубликовало видео задержания политика. СМИ сообщили, что Саакашвили был задержан в Тбилиси, а сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави. Экс-президент Грузии 1 октября объявил голодовку, 19 октября медики говорили о профилактической госпитализации политика. 20 октября Саакашвили согласился принимать медикаменты, но от голодовки не отказался.

1 октября прокуратура Грузии завела еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения Саакашвили границы.

После задержания Саакашвили украинский МИД вызвал к себе посла Грузии. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас рассматриваются разные варианты решения проблемы, в том числе через экстрадицию.

Зеленский заявил, что украинские власти будут заниматься возвращением Саакашвили в Украину.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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