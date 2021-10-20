 

Масштабное ДТП в Одесской области. Полиция назвала причины и задержала одного из водителей

20.10.2021, 22:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Авария произошла около 5.00 на трассе Киев – Одесса.

“Водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь в направлении Одессы в условиях ограниченной видимости из-за тумана столкнулся с тягачом DAF, который двигался впереди в попутном направлении. После столкновения оба транспортных средства остановились на проезжей части. Вслед подъехали автомобиль ВАЗ и микроавтобус с пассажирами, водители которых, увидев аварию, также остановились на проезжей части. В это время в указанном направлении двигался еще один автопоезд DAF, водитель которого допустил столкновение с другими транспортными средствами, в результате чего произошло их возгорание”, – говорится в сообщении.

В аварии погибли пассажирка Volkswagen и водитель грузовика. Личность третьего погибшего устанавливают. 

12 пострадавших госпитализированы, среди них есть дети 15 и 16 лет.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц). Полиция задержала 32-летнего водителя грузовика DAF.

https://www.facebook.com/gunp.odessa/videos/667402207731646/


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.12 / Это очень многое говорит о судебной системе – Шустер о суде против Коломойского

20.04 / Доцент ВШЭ арестован по подозрению в педофилии

18.08 / На жонглировавших младенцем родителей заведено дело

28.09 / Samsung представит умные часы с солнечной батареей

20.06 / Польша собралась использовать турецкие беспилотники на востоке НАТО

11.07 / Названы сроки появления результатов испытаний российской вакцины

21.09 / Эксперты дали высокую оценку электронному голосованию

04.09 / Спасатели зафиксировали сердцебиение под завалами в Бейруте

13.03 / BFM TV – «ешь ананасы!» — китайский запрет побудил тайваньцев поддержать местного производителя

17.09 / Лавров назвал «большую ошибку» в отношениях Запада с Россией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика