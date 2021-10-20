 

Зеленского во время рабочей поездки в Черкасскую область сопровождал кандидат в нардепы от “Слуги народа”

20.10.2021, 22:16, Новости дня
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Об этом сообщила общественная сеть “Опора”.

“Такая ситуация имеет признаки применения административного ресурса”, – говорится в сообщении.

В частности, Войцеховский вместе с Зеленским принимал участие в мероприятиях в Шевченковском центре в Каневе (“Шевченко HUB”). “Опора” опубликовала в YouTube видео, как Войцеховский встречает Зеленского.

ВИДЕОВидео: ОПОРА Черкаси / YouTube

Позже кандидат от “Слуги народа” сопровождал президента в Золотоноше, где состоялся осмотр реконструированного бассейна в местной гимназии, а также презентация объектов, которые будут построены или реконструированы в рамках программы “Большое строительство”.

Войцеховский также находился рядом с Зеленским во время его заявления, которое транслировал в Facebook Офис президента Украины.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/2034085666765256/

В ходе брифинга, журналист Общественного спросила Зеленского, связан ли его визит в регион с выборами в 197 округе.  

“Мой визит связан с тем, что я иногда приезжаю в те или иные регионы, когда готов проект. Например, Шевченковский HUB мы ждали в мае, так хотели его построить. Я планировал приехать в мае. Все хотелось сделать раньше, в частности, через COVID-19 были перенесены события”, – ответил Зеленский.       

Войцеховский также присутствует на фотографии к новости о визите Зеленского, опубликованной на сайте президента.

В Золотоношском горсовете сообщили “Опоре”, что Войцеховский взял официальный отпуск на период предвыборной кампании.

“Участие кандидата в мероприятиях в рамках рабочей поездки президента, а также совместно с главой областной администрации прямо не нарушает норм избирательного законодательства. В то же время противоречит демократическим стандартам выборов и равенства всех кандидатов, – отметил координатор наблюдения “Опоры” за выборами в Черкасской области Захар Колисниченко. – Участие кандидата, выдвинутого провластной партией, в мероприятиях совместно с президентом, сигнализирует о поддержке этого кандидата со стороны центральной власти и, вероятно, может побудить избирателей отдать свой голос в поддержку именно этого кандидата.

Контекст:

ЦИК назначил промежуточные выборы в Черкасской (округ №197) и Херсонской (округ №184) областях на 31 октября. Депутаты от этих округов досрочно прекратили полномочия по собственным заявлениям: Александр Скичко стал главой Черкасской облгосадминистрации, а Игорь Колыхаев – мэром Херсона.

Полномочия Скичко и Колыхаева Рада досрочно прекратила 30 марта.

ЦИК 1 октября завершил регистрацию кандидатов. Всего зарегистрировано 45 кандидатов в нардепы – 31 человек выдвинут политическими партиями и 14 самовыдвиженцев. В ЦИК было подано 74 заявления о регистрации, на 29 из них комиссия ответила отказом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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