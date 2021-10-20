В Британии призвали правительство ввести санкции против Telegram

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер назвал Telegram «приложением для экстремистов», он обратился к премьер-министру Борису Джонсону с призывом принять жесткие меры в отношении онлайн-платформ за распространение видеоматериалов, призывающих к экстремизму, насилию и расовой ненависти.

«Telegram называют предпочтительным приложением для экстремистов. Можете ли вы поверить в то, что, когда мы с вами в понедельник вспоминали убитого парламентария Дэвида Эймесса, у пользователей Telegram был доступ к видео убийств и угроз насилия в отношении политиков, представителей ЛГБТ и евреев. Некоторые из этих постов незаконные, все они вредоносные. Как заявляют представители движения Hope Not Hate и в Совете британских евреев, Telegram поощряет субкультуру, которая поддерживают терроризм. Очевидно, что нужны жесткие санкции», – приводит его слова РИА «Новости».

Кроме того, он раскритиковал «опасные алгоритмы» Facebook и Instagram, добавив, что на платформе Tik Tok можно смотреть видео, призывающие к исламскому экстремизму.

«Уже прошло три года с тех пор, как правительство предложило Закон о безопасности в интернете, но он все еще не был представлен парламенту… Обязуется ли правительство внести на рассмотрение закон до конца этого календарного года? Если да, то мы поддержим… Тем не менее, согласно положениям законопроекта, руководители платформ, нарушающих закон, не привлекаются к уголовной ответственности. Почему?» – сказал Стармер, обращаясь к Джонсону.

По словам британского премьера, правительство постарается внести закон на рассмотрение до Рождества.