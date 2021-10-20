 

Талибы гарантировали безопасность консульских учреждений в Афганистане

20.10.2021, 21:41, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинДвижение «Талибан» (запрещено в России) гарантировало безопасность дипломатических учреждений, в том числе российских, сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в интервью телеканалу «Россия 24».

На вопрос возможности возобновления работы генконсульства РФ в Мазари-Шарифе он заявил, что «это может произойти».

«Мы над этим работаем в межведомственном формате. Потому что тут надо гарантированно решить вопросы обеспечения безопасности. Талибы, что подтверждается, между прочим, делом, гарантировали безопасность не только российских дипломатических консульских учреждений», – передает слова Кабулова ТАСС.

Напомним, делегация «Талибана» прибыла в Москву в «Президент-Отель», там прошло третье заседание консультаций московского формата по Афганистану. Во встрече, помимо РФ и Афганистана, приняли участие представители Казахстана, Узбекистана, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Киргизии и Таджикистана. Представителя США не было.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва отмечает усилия талибов по стабилизации обстановки. В Кремле заявили о незаинтересованности в «параличе» Афганистана.

При этом ранее посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что говорить о признании талибов еще преждевременно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.11 / Первые пассажиры проехали на вакуумном поезде Hyperloop в США

27.09 / Россия решила впервые представить за рубежом макет ядерного космического буксира «Зевс»

03.02 / Арестованный за незаконную акцию в Москве «школьник» оказался совершеннолетним

12.03 / В Афганистане девочкам старше 12 лет запретили петь перед мужчинами

02.07 / СМИ: Экс-главу СБ ЮКОСа Пичугина этапировали из «Черного дельфина»

17.10 / Москвичей предупредили о погодной лихорадке

18.10 / Центр Чумакова создал комитет по мониторингу данных испытаний вакцины от COVID-19

13.08 / Москва назвала безосновательными заявления о «русском следе» в протестах в Белоруссии

09.02 / Suzuki представила супербайк Suzuki Hayabusa нового поколения

18.03 / Крыму пообещали четырехполосные дороги к крупным городам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика