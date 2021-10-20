 

В Британии заявили, что нет оснований считать новый штамм коронавируса особо опасным

20.10.2021, 21:41, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРаспространение нового штамма коронавируса в Великобритании пока не дает оснований считать, что он представляет повышенную угрозу, сообщил на пресс-конференции в Лондоне глава Минздрава Соединенного Королевства Саджид Джавид.

«COVID-19 мутирует, как и все вирусы, и мы постоянно выявляем новые штаммы. Среди них – новый вариант дельта-штамма, который известен под названием AY.4.2 и в настоящий момент распространяется. Хотя пока нет каких-либо оснований считать, что AY.4.2 представляет повышенную угрозу, следующий штамм или штамм, который появится после него, может оказаться более опасен», – приводит сообщение ТАСС, Джавид призвал британцев активно вакцинироваться и делать бустерные прививки в связи с наступлением холодов.

Он напомнил, что за последнюю неделю число новых случаев заражения коронавирусом в Великобритании выросло на 16%, а количество госпитализированных – на 10% по сравнению с предыдущим семидневным периодом.

«Мы внимательно изучаем статистику и пока не будем переходить к плану Б, включающему меры сдерживания инфекции», – сказал Джавид.

Он подчеркнул, что правительство вернет отмененные 19 июля ограничения и требование носить маски в помещениях, если системе здравоохранения станет сложно справляться с нагрузкой.

Ранее сообщалось, что в Великобритании начала распространяться новая, более заразная форма коронавируса – AY.4.2.



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