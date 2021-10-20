 

CNN – в бразильском конгрессе предложат выдвинуть против Болсонару обвинения в массовом убийстве

20.10.2021, 21:32, Новости дня
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В бразильский сенат должен поступить на обсуждение доклад по расследованию действий правительства в борьбе с пандемией коронавируса, передаёт CNN. В этом документе, в частности, будет звучать рекомендация выдвинуть против президента страны Жаира Болсонару и членов его правительства обвинения в массовом убийстве.


Reuters

Одна из комиссий бразильского конгресса намерена рекомендовать выдвижение обвинений в массовом убийстве против президента страны Жаира Болсонару в связи с его действиями во время пандемии коронавируса, пишет CNN со ссылкой на оказавшийся в распоряжении канала проект доклада по проведённому национальным конгрессом расследованию.

CNN Brasil получил в своё распоряжение отрывки из чернового варианта этого доклада. В нём Болсонару и других правительственных чиновников обвиняют в том, что они позволили смертельному коронавирусу распространиться среди населения в надежде на достижение коллективного иммунитета.

В частности, авторы доклада возлагают на правительство Болсонару вину за более чем половину смертей от коронавируса и призывают предъявить главе государства обвинения в убийстве.

«Безрассудный» подход правительства к пандемии подверг бразильцев «конкретному риску массового заражения», говорится в одном из отрывков. В другом на первый план ставится предполагаемое «намерение иммунизировать население путём естественного заражения».

Кроме того, в проекте доклада также звучит рекомендация выдвинуть уголовные обвинения в отношении ещё 69 лиц, в том числе трёх сыновей Болсонару, а также нынешних и бывших чиновников правительства.
 
Как ожидается, окончательный, почти 1200-страничный документ уже в среду будет официально обсуждаться в сенате Бразилии.

Между тем в статье отмечается, что до этого момента некоторые части данного документа могут быть изменены.

Как напоминает CNN, в Бразилии от COVID-19 умерли более 600 тыс. человек, при этом страна занимает второе после США место в мире по количеству погибших от коронавируса.



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