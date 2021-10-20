 

Лидер ОПЗЖ в Харьковском горсовете Спасский заявил об организованной медиа-атаке против него и партии

20.10.2021, 21:24, Новости дня
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“В последний месяц ко мне и фракции в Харьковском городском совете “Оппозиционная платформа – За жизнь” много внимания. Митинги псевдопатриотических организаций под офисом партии, публикации в Telegram-каналах и на интернет-ресурсах, атаки ботов в социальных сетях”, – написал он. 

Политик заявил, что публикации в рамках этой атаки “не имеют ничего общего с реальностью” и интересны только лицам, которые ее организовали. Он не уточнил, о чем статьи, но источники “Апострофа” и “Телеграфа” в октябре утверждали, что Спасский может стать секретарем горсовета после выборов мэра, если на них победит действующий секретарь горсовета Игорь Терехов.

Спасский написал, что у ОПЗЖ в Харькове большой рейтинг. 

“Для многих мы попросту неудобны. Уверен, что делаю все правильно, а время все расставит на свои места. Неизменным остается одно – оценку моей деятельности и нашей политической силы дадут люди, но никак не политикум”, – считает он. 

https://www.facebook.com/andriy.spaskiy/posts/399240621908300

Контекст:

Спасский – адвокат, он входит в состав политсовета ОПЗЖ, сказано в его биографии на сайте горсовета Харькова. Как пишет 057.ua, он возглавляет фракцию ОПЗЖ в горсовете. 

Внеочередные выборы мэра Харькова пройдут 31 октября в связи со смертью Кернеса, который скончался из-за осложнений после COVID-19 в декабре 2020 года. До избрания нового городского головы обязанности мэра временно исполняет секретарь горсовета Игорь Терехов, представитель партии “Блок Кернеса – Успешный Харьков”.

В качестве кандидатов на должность мэра Харькова избирательная комиссия зарегистрировала 13 человек, трое из них отказались баллотироваться.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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