Нападение в Норвегии. В полиции заявили, что пятерых погибших зарезали, а не застрелили из лука

Полицейские поговорили в общей сложности со 140 людьми, чтобы составить карту хода событий. Им удалось установить, что при нападении Братен использовал два колющих оружия и успел проникнуть в несколько домов. Какое именно оружие у него было, полицейские разглашать не будут во время следствия.

Все же Братен ранил стрелой одного полицейского. Несколько стрел он выпустил в районах Минтгата и Пекельсгейт. Далее он положил лук и отправился в другой район – Хиттегат. От нападения пострадали более десятка человек, жертвы между собой не связаны, подчеркнул Омгольт.

Правоохранители допросили нападавшего. Он сказал, что готовился к теракту заранее. Сейчас Бретен находится в закрытом лечебном учреждении. Омгольт сказал, что полиция установила, каким образом мужчина получил лук и стрелы, но от подробных комментариев отказался. Следствие хочет повторно допросить Братена.

NRK добавил, что в 2017 году Бретен опубликовал видео, в котором сказал, что является мусульманином. Об этом же говорили источники Aftenposten.

Контекст:

Нападение на жителей Конгсберга произошло вечером 13 октября. Братена задержали через 30 минут после того, как стало известно об инциденте. При задержании он оказал сопротивление, сообщал NRK.

По версии правоохранителей, нападавший действовал один. Полиция заявила, что нападение выглядит как террористическая атака.

—