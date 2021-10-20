Ясько: Саакашвили – политический узник Путина. Личный

“Миша – такой человек, который всегда действует по зову своего сердца. Это человек, который не умеет врать себе в первую очередь. И он очень сильно хотел поехать в Грузию. Потому что это его родина. Ему очень больно то, что он не может спокойно пройтись по земле, на которой он вырос, где он был президентом. Он сделал очень много для этой страны. Он прекрасно понимал, что если он приедет или будет только начинать ехать, будет сделано максимально, чтобы его остановить. Причем с разных сторон, потому что ни грузинская власть, конечно же, не хотела бы его туда впустить… Потом, мы имеем соседа – Кремль, Путина… Потому что Михаил Саакашвили ассоциируется с проевропейским выбором, с человеком-реформатором, который делает очень многое. Нынешней власти России это невыгодно. Сейчас мы говорим о том, что он – политический узник Путина. Личный. И он сейчас сидит именно по этой причине”, – сказала она.

По словам Ясько, Саакашвили “прекрасно понимал, что его могут арестовать”.

“Рассчитывал ли он, что это произойдет так, как произошло? Я думаю, что нет. Почему так произошло? Ну, тут есть очень много вопросов, которые тоже у меня есть, но я думаю, мы когда-нибудь получим ответы на эти вопросы”, – добавила нардеп.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника “Объединенного банка Грузии” Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

6 сентября 2021 года Саакашвили сообщил о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. Саакашвили призвал граждан выйти на митинг в Тбилиси 3 октября и сказал, что присоединится к протестующим.

Вечером 1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан. Вскоре МВД Грузии опубликовало видео задержания политика. СМИ сообщили, что Саакашвили был задержан в Тбилиси, а сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави. Экс-президент Грузии 1 октября объявил голодовку, 19 октября медики говорили о профилактической госпитализации политика. 20 октября Саакашвили согласился принимать медикаменты, но от голодовки не отказался.

1 октября прокуратура Грузии завела еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения Саакашвили границы.

После задержания Саакашвили украинский МИД вызвал к себе посла Грузии. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас рассматриваются разные варианты решения проблемы, в том числе через экстрадицию.

Зеленский заявил, что украинские власти будут заниматься возвращением Саакашвили в Украину.



Алеся БАЦМАН

главный редактор

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